ППО збила або подавила 46 ворожих БпЛА з 65, - Повітряні сили
У ніч на 30 вересня (з 21:00 29 вересня) противник здійснив атаку приблизно 65 ударними БпЛА типів Shahed, Гербера та іншими безпілотниками з напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (ТОТ Крим), понад 40 із них – Shahed.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 46 ворожих БпЛА різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 19 ударних безпілотників на шість локацій, а уламки збитих дронів впали на двох локаціях.
