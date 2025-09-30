ПВО сбила или подавила 46 вражеских БПЛА из 65, - Воздушные силы

В ночь на 30 сентября (с 21:00 29 сентября) противник совершил атаку примерно 65 ударными БпЛА типов Shahed, Гербера и другими беспилотниками с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (ВОТ Крым), более 40 из них - Shahed.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 46 вражеских БпЛА различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных беспилотников на шесть локаций, а обломки сбитых дронов упали на двух локациях.

