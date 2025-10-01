У Києві серед школярів зросла захворюваність на грип та COVID-19

У Києві за тиждень зафіксовано 7905 випадків грипу та ГРВІ, зокрема на COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, найбільше хворих серед дітей шкільного віку. Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Загальна захворюваність трохи знизилася порівняно з минулим тижнем. Діти складають 64,3% від усіх хворих - 5085 випадків проти 2820 серед дорослих. Серед школярів кількість випадків зросла на 9,5%, до 2842 осіб.

До лікарень потрапили 127 людей, з них 96 дітей. На COVID-19 захворіли 12 осіб, серед них троє дітей до 17 років. Госпіталізовано 15 людей, серед них двоє неповнолітніх. Летальних випадків не зафіксовано, один дорослий перебував у реанімації.

За даними Міністерства охорони здоров’я, у цьому епідсезоні в Україні циркулюють понад 40 мутацій коронавірусу. У МОЗ нагадують, що вакцинація - найефективніший спосіб захиститися від будь-якого варіанту COVID-19. Щеплення в Україні роблять безоплатно.

Фахівці радять дотримуватися простих правил: носити маску у місцях масового скупчення людей, регулярно мити руки та дезінфікувати поверхні, залишатися вдома при перших симптомах хвороби та консультуватися з лікарем.

