В Киеве среди школьников выросла заболеваемость гриппом и COVID-19

В Киеве за неделю зафиксировано 7905 случаев гриппа и ОРВИ, в том числе COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, больше всего заболевших среди детей школьного возраста. Об этом информирует Киевская городская государственная администрация.

Общая заболеваемость немного снизилась по сравнению с прошлой неделей. Дети составляют 64,3% от всех больных - 5085 случаев против 2820 среди взрослых. Среди школьников количество случаев выросло на 9,5%, до 2842 человек.

В больницы попали 127 человек, из них 96 детей. COVID-19 заболели 12 человек, среди них трое детей до 17 лет. Госпитализированы 15 человек, среди них двое несовершеннолетних. Летальных случаев не зафиксировано, один взрослый находился в реанимации.

По данным Министерства здравоохранения, в этом эпидсезоне в Украине циркулируют более 40 мутаций коронавируса. В Минздраве напоминают, что вакцинация - самый эффективный способ защититься от любого варианта COVID-19. Прививки в Украине делают бесплатно.

Специалисты советуют придерживаться простых правил: носить маску в местах массового скопления людей, регулярно мыть руки и дезинфицировать поверхности, оставаться дома при первых симптомах болезни и консультироваться с врачом.

