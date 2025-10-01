Телеведучий ICTV Карп’як мобілізується до лав Десантно-штурмових військ

Телеведучий каналу ICTV Вадим Карп'як повідомив, що вирішив мобілізуватися.

Журналіст повідомив, що 1 жовтня провів останній ефір як ведучий розмовних студій "Єдиних новин" і переходить до лав Сил оборони.

"Я мобілізуюся. Люблю своїх дітей і не хочу передавати цю війну їм у спадок. Якщо ми прагнемо її закінчити, то кожен має брати на себе відповідальність. Ми з коханою погодилися, що її відповідальність зараз, це опікуватися дітьми, а моя – бути в силах оборони. Я сотні разів повторював в ефірі, що армії бракує людей. Настав час самому стати одним із них. Бо як сказав мені один розумний чоловік: треба жити так, як проповідуєш", - зазначив Карп'як.

Телеведучий повідомив, що мобілізується до 8-го корпусу Десантно-штурмових військ. За його словами, протягом приблизно двох тижнів він завершить цивільні справи та робочі проєкти, після чого пройде ВЛК і подальші процедури підготовки.

