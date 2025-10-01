УКР
Новини Телеведучий Карп’як мобілізується
4 779 34

Телеведучий ICTV Карп’як мобілізується до лав Десантно-штурмових військ

телеведучий Карп’як Вадим

Телеведучий каналу ICTV Вадим Карп'як повідомив, що вирішив мобілізуватися.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст повідомив, що 1 жовтня провів останній ефір як ведучий розмовних студій "Єдиних новин" і переходить до лав Сил оборони.

"Я мобілізуюся. Люблю своїх дітей і не хочу передавати цю війну їм у спадок. Якщо ми прагнемо її закінчити, то кожен має брати на себе відповідальність. Ми з коханою погодилися, що її відповідальність зараз, це опікуватися дітьми, а моя – бути в силах оборони. Я сотні разів повторював в ефірі, що армії бракує людей. Настав час самому стати одним із них. Бо як сказав мені один розумний чоловік: треба жити так, як проповідуєш", - зазначив Карп'як.

Також дивіться: Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до лав ЗСУ. ВIДЕО

Телеведучий повідомив, що мобілізується до 8-го корпусу Десантно-штурмових військ. За його словами, протягом приблизно двох тижнів він завершить цивільні справи та робочі проєкти, після чого пройде ВЛК і подальші процедури підготовки.

Топ коментарі
+14
вчинок чоловіка.
показати весь коментар
01.10.2025 17:39 Відповісти
+9
Повага!
показати весь коментар
01.10.2025 17:41 Відповісти
+7
на яку посаду було б цікаво дізнатися? бо від посади залежить і служба
показати весь коментар
01.10.2025 17:42 Відповісти
вчинок чоловіка.
показати весь коментар
01.10.2025 17:39 Відповісти
Повага!
показати весь коментар
01.10.2025 17:41 Відповісти
на яку посаду було б цікаво дізнатися? бо від посади залежить і служба
показати весь коментар
01.10.2025 17:42 Відповісти
"Десантно-штурмові" ще до того, як пройшов ВЛК. Дійсно цікаво, звідки в нього впевненість, що він то потягне.
показати весь коментар
01.10.2025 18:04 Відповісти
прес-офіцер, на яку ще. В окопи точно не піде
показати весь коментар
01.10.2025 18:41 Відповісти
Це приклад усім ухилянтам. Погріб - не для справжніх чоловіків. Чоловіки створені для захисту свого народу, своїх дітей, дружин і батьків.
показати весь коментар
01.10.2025 17:42 Відповісти
В якій бригаді служите?
показати весь коментар
01.10.2025 18:47 Відповісти
Молодець! Ждемо новин про його бойові військові подвиги!
показати весь коментар
01.10.2025 17:43 Відповісти
Буде речником?
показати весь коментар
01.10.2025 17:47 Відповісти
Я все таки думаю - закінчить учебку дшв та буде кулеметником, штурм будівель та окопів ворога.
показати весь коментар
01.10.2025 17:51 Відповісти
Вірю. 🙂
показати весь коментар
01.10.2025 17:52 Відповісти
На а де в нас ще є вільні вакансії?
показати весь коментар
01.10.2025 17:53 Відповісти
Ведучі Марафону, частиною якого є і ICTV, заброньовані. Вакансій без броні на ринку праці повно.
Після "героїв" війни віталіків козловських, пікалових з "кварталу" вже складно вірити в чесні наміри голів з телевізора дійсно воювати.
Якщо саме цей випадок буде виключенням, висловимо повагу. Але це стане відомо згодом.
показати весь коментар
01.10.2025 18:08 Відповісти
Он же вроде уже старый для десантника. Но все равно респект журналисту.. Настоящий сын Отечества!
показати весь коментар
01.10.2025 17:49 Відповісти
І що з того ? Ну буде ще один Козловський, буде відосики в формі викидати сидячи в сотнях км від фронту.
показати весь коментар
01.10.2025 17:52 Відповісти
ICTV? Теж працював на "Толька нє Парашенка"!?!?!?)))))
показати весь коментар
01.10.2025 17:59 Відповісти
Ведучий політичного ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV
показати весь коментар
01.10.2025 18:21 Відповісти
На чийому-чийому телеканалі?))
показати весь коментар
01.10.2025 19:28 Відповісти
Поваром при штабі київськлго округу))))))))
показати весь коментар
01.10.2025 18:02 Відповісти
48 років... Скоріш за все по сцепіальності буде служити, в пресс-центрі.
показати весь коментар
01.10.2025 18:22 Відповісти
Ну це моє припущення. Можливо я помиляюсь і він стане штурмовиком...
показати весь коментар
01.10.2025 18:25 Відповісти
треба жити так, як проповідуєш Джерело: https://censor.net/ua/n3577260

Бажаю всім "жити так як хочете, а не так як виходить"!!!
показати весь коментар
01.10.2025 18:20 Відповісти
До десантно-штурмових військ чи до штурмових військ?
показати весь коментар
01.10.2025 18:24 Відповісти
Всі хто тут варнякає про посади-лохи цивільні.Буде речником,поваром,завскладом.В нас в баті воювали всі.І повари,і рембат,і медики.Всі виконували брки і гинули незважаючи на те хто.Слава Героям.Слава вісм хто не засцяв.Вітаю всіх причетних з Святом Захисників.
показати весь коментар
01.10.2025 18:25 Відповісти
А із штабних хтось воював?бо ті кого ви назвали прості солдати.Зі святом!
показати весь коментар
01.10.2025 19:44 Відповісти
Зам.ком.батальйона з артилерії загинув,командир нашого мінбата загинув,командир 2-х розрахунків 2-чі поранений.Наш замполіт їздить на позиції.Є декілька типів які ошивалися при штабі і петляли від бойових,але така їм і шана.Всі про всіх знають.
показати весь коментар
01.10.2025 19:56 Відповісти
Ви пишете що ви воювали? Честь і подяка Вам
показати весь коментар
01.10.2025 19:57 Відповісти
+
показати весь коментар
01.10.2025 20:00 Відповісти
 
 