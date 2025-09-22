УКР
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до лав ЗСУ. ВIДЕО

Журналіста-розслідувача, керівника проєкту Bihus.Info Дениса Бігуса мобілізували.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені Вінницьке ТЦК зробило пропозицію, від якої складно відмовитися", – сказав журналіст.

У відео Бігус нагадав, що вже має дворічний досвід служби та раніше був звільнений, проте МВС не надало йому статусу учасника бойових дій.

"Після звільнення я був абсолютно переконаний, що мене мобілізують через кілька місяців і ставився до цивільного життя як до позапланової відпустки, наповнюючи її воєнними задачами, наскільки це було можливо, періодично дивуючись, чому ця відпустка затягнулася. Ось і мобілізували. Броні у мене ніколи не було", – наголосив Бігус.

Також журналіст повідомив, що проєкт Bihus.Info продовжить працювати без його участі. За словами Бігуса, практика його відсутності у редакції у 2022-2023 роках показала, що поєднувати війну і роботу в медіа не вийде.

Читайте також: Підозра Шабуніну - дой@б за те, що і як він говорить, - BIHUS.Info

"Питання це, по-перше, часу, а, по-друге, не буде бажання насправді. Цікавого вистачатиме й так і я не настільки багатозадачний. Це означає, що відео зі мною не виходитимуть якийсь час. Який? Не знаю. Так само невизначений, як і терміни служби. Друге - як показує практика того ж періоду, нічого принципово важливого ви від цього не втратите. Редакція продовжує працювати, як і працювала, просто остаточно без мого залучення в редакційні процеси", - заявив журналіст.

Нагадаємо, що початку повномасштабної війни автор Bihus Info став добровольцем: під час служби він був оператором БпЛА, корегував артилерію зокрема. Бігус звільнився з лав оборонців Патрульної поліції наприкінці 2023 року.

У червні цьогоріч журналіст-розслідувач Денис Бігус повідомив, що є позаштатним працівником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Читайте також: Журналіст Бігус повідомив, що є позаштатним працівником військової контррозвідки СБУ

мобілізація (3228) ЗСУ (7935) Бігус Денис (202)
+4
Мавр зробив, мавр більше непотрібен...
показати весь коментар
22.09.2025 22:00
+3
І що?
показати весь коментар
22.09.2025 21:56
+3
Нагорода знайшла героя!
показати весь коментар
22.09.2025 21:56
Так воно ж наче на контору працювало.
показати весь коментар
22.09.2025 21:55
Угу. В 2019-му гарненько відпрацював в інформаційному полі. На "контору" кислобздійні.
показати весь коментар
22.09.2025 21:58
Нууу, там тепер контора дволика.
показати весь коментар
22.09.2025 21:59
От ти точно на контору працюєш, ну як, ти, - воно...
показати весь коментар
22.09.2025 22:05
Дмитрику відповість за свій дешевий базар?
показати весь коментар
22.09.2025 22:08
Кому,? Такій дешевці, як ти? Контора, мля
показати весь коментар
22.09.2025 22:12
Прогнозовано. Дмитрику- дешевий балабол.
показати весь коментар
22.09.2025 22:13
ПРпозиція від РИГІВ мабуть шпигуном до військ - вибари вибори у ригів будуть на фронті свої 3,14 дари?
показати весь коментар
22.09.2025 22:11
І що?
показати весь коментар
22.09.2025 21:56
Перебивають інформаційний фон на тлі потужних успіхів зєлєнскава
показати весь коментар
22.09.2025 22:07
Нагорода знайшла героя!
показати весь коментар
22.09.2025 21:56
Мавр зробив, мавр більше непотрібен...
показати весь коментар
22.09.2025 22:00
Ось і мобілізували. Броні у мене ніколи не було", Джерело: https://censor.net/ua/v3575577
А говорять,щоа патріот и самі йдуть в окопи воювати добровольцями. А воно ось як. )
показати весь коментар
22.09.2025 22:01
Та він же не ниє, як ти, з під мамкинлї спідниці... Та і слово патріот не про тебе...
показати весь коментар
22.09.2025 22:08
Так я не патріот, як і сини пороха)
показати весь коментар
22.09.2025 22:12
Там з цих писак-борцунів залишились ще Бородата Лєщєнка і пуштун Мустафа. Не здивуюсь, якщо і цих пабєдєтілєй "Бариги на краві" мобілізують💩
показати весь коментар
22.09.2025 22:06
Головне, що ти втікло...
показати весь коментар
22.09.2025 22:10
Походу медіа роту Б-3 збирають: Бутусов, Буткевич, Бігус хто наступний?
показати весь коментар
22.09.2025 22:07
Він жеж каже - люди в курсі - колектив споєний - все в редакції буде тіп - топ і без нього
показати весь коментар
22.09.2025 22:10
Він свою справу зробив ще в 19-му.
Зелені відіслали подалі від медіа,а то хто зна,знайде і для зе якогось там "свинарчука",та і приводів більш ніж достатньо.
показати весь коментар
22.09.2025 22:10
ПреЗерватив використали,гандон викинули....
показати весь коментар
22.09.2025 22:14
У порохоботів чергове свято! То Шабуніна мобілізували, А тепер Бігуса. Яке щастя! Це ж усі вороги, які копали під Пороха! А те, що вони "копають" під буд-яку владу, яка краде, то пусті звуки. Вітаю зі святом усіх віруючих у користь пальмової олії, якою так багата продукція найбільшого патріота України!
показати весь коментар
22.09.2025 22:17
Буде в роті з Буткевичем
показати весь коментар
22.09.2025 22:17
показати весь коментар
22.09.2025 22:19 Відповісти
 
 