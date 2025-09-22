Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до лав ЗСУ. ВIДЕО

Журналіста-розслідувача, керівника проєкту Bihus.Info Дениса Бігуса мобілізували.

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Мені Вінницьке ТЦК зробило пропозицію, від якої складно відмовитися", – сказав журналіст.

У відео Бігус нагадав, що вже має дворічний досвід служби та раніше був звільнений, проте МВС не надало йому статусу учасника бойових дій.

"Після звільнення я був абсолютно переконаний, що мене мобілізують через кілька місяців і ставився до цивільного життя як до позапланової відпустки, наповнюючи її воєнними задачами, наскільки це було можливо, періодично дивуючись, чому ця відпустка затягнулася. Ось і мобілізували. Броні у мене ніколи не було", – наголосив Бігус.

Також журналіст повідомив, що проєкт Bihus.Info продовжить працювати без його участі. За словами Бігуса, практика його відсутності у редакції у 2022-2023 роках показала, що поєднувати війну і роботу в медіа не вийде.

"Питання це, по-перше, часу, а, по-друге, не буде бажання насправді. Цікавого вистачатиме й так і я не настільки багатозадачний. Це означає, що відео зі мною не виходитимуть якийсь час. Який? Не знаю. Так само невизначений, як і терміни служби. Друге - як показує практика того ж періоду, нічого принципово важливого ви від цього не втратите. Редакція продовжує працювати, як і працювала, просто остаточно без мого залучення в редакційні процеси", - заявив журналіст.

Нагадаємо, що початку повномасштабної війни автор Bihus Info став добровольцем: під час служби він був оператором БпЛА, корегував артилерію зокрема. Бігус звільнився з лав оборонців Патрульної поліції наприкінці 2023 року.

У червні цьогоріч журналіст-розслідувач Денис Бігус повідомив, що є позаштатним працівником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

