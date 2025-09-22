РУС
Видео Бигуса мобилизовали
2 690 19

Журналист Денис Бигус был мобилизован в ряды ВСУ. ВИДЕО

Журналиста-расследователя, руководителя проекта Bihus.Info Дениса Бигуса мобилизовали.

Об этом он сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне Винницкийе ТЦК сделал предложение, от которого сложно отказаться", - сказал журналист.

В видео Бигус напомнил, что уже имеет двухлетний опыт службы и ранее был уволен, однако МВД не предоставило ему статус участника боевых действий.

"После увольнения я был абсолютно убежден, что меня мобилизуют через несколько месяцев и относился к гражданской жизни как к внеплановому отпуску, наполняя его военными задачами, насколько это было возможно, периодически удивляясь, почему этот отпуск затянулся. Вот и мобилизовали. Брони у меня никогда не было", - подчеркнул Бигус.

Также журналист сообщил, что проект Bihus.Info продолжит работать без его участия. По словам Бигуса, практика его отсутствия в редакции в 2022-2023 годах показала, что совмещать войну и работу в медиа не получится.

Читайте также: Подозрение Шабунину - дой@б за то, что и как он говорит, - BIHUS.Info

"Вопрос это, во-первых, времени, а, во-вторых, не будет желания на самом деле. Интересного будет хватать и так, и я не настолько многозадачный. Это означает, что видео со мной не будут выходить какое-то время. Сколько? Я не знаю. Так же неопределенный, как и сроки службы. Второе - как показывает практика того же периода, ничего принципиально важного вы от этого не потеряете. Редакция продолжает работать, как и работала, просто окончательно без моего вовлечения в редакционные процессы", - заявил журналист.

Напомним, что с начала полномасштабной войны автор Bihus Info стал добровольцем: во время службы он был оператором БпЛА, корректировал артиллерию в частности. Бигус уволился из рядов защитников Патрульной полиции в конце 2023 года.

В июне этого года журналист-расследователь Денис Бигус сообщил, что является внештатным сотрудником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Читайте также: Журналист Бигус сообщил, что является внештатным работником военной контрразведки СБУ

мобилизация (2904) ВСУ (6930) Бигус Денис (198)
Так воно ж наче на контору працювало.
22.09.2025 21:55 Ответить
Угу. В 2019-му гарненько відпрацював в інформаційному полі. На "контору" кислобздійні.
22.09.2025 21:58 Ответить
Нууу, там тепер контора дволика.
22.09.2025 21:59 Ответить
От ти точно на контору працюєш, ну як, ти, - воно...
22.09.2025 22:05 Ответить
Дмитрику відповість за свій дешевий базар?
22.09.2025 22:08 Ответить
Кому,? Такій дешевці, як ти? Контора, мля
22.09.2025 22:12 Ответить
ПРпозиція від РИГІВ мабуть шпигуном до військ - вибари вибори у ригів будуть на фронті свої 3,14 дари?
22.09.2025 22:11 Ответить
І що?
22.09.2025 21:56 Ответить
Перебивають інформаційний фон на тлі потужних успіхів зєлєнскава
22.09.2025 22:07 Ответить
Нагорода знайшла героя!
22.09.2025 21:56 Ответить
Мавр зробив, мавр більше непотрібен...
22.09.2025 22:00 Ответить
Ось і мобілізували. Броні у мене ніколи не було", Джерело: https://censor.net/ua/v3575577
А говорять,щоа патріот и самі йдуть в окопи воювати добровольцями. А воно ось як. )
22.09.2025 22:01 Ответить
Та він же не ниє, як ти, з під мамкинлї спідниці... Та і слово патріот не про тебе...
22.09.2025 22:08 Ответить
Так я не патріот, як і сини пороха)
22.09.2025 22:12 Ответить
Там з цих писак-борцунів залишились ще Бородата Лєщєнка і пуштун Мустафа. Не здивуюсь, якщо і цих пабєдєтілєй "Бариги на краві" мобілізують💩
22.09.2025 22:06 Ответить
Головне, що ти втікло...
22.09.2025 22:10 Ответить
Походу медіа роту Б-3 збирають: Бутусов, Буткевич, Бігус хто наступний?
22.09.2025 22:07 Ответить
Він жеж каже - люди в курсі - колектив споєний - все в редакції буде тіп - топ і без нього
22.09.2025 22:10 Ответить
Він свою справу зробив ще в 19-му.
Зелені відіслали подалі від медіа,а то хто зна,знайде і для зе якогось там "свинарчука",та і приводів більш ніж достатньо.
22.09.2025 22:10 Ответить
 
 