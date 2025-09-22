Журналист Денис Бигус был мобилизован в ряды ВСУ. ВИДЕО

Журналиста-расследователя, руководителя проекта Bihus.Info Дениса Бигуса мобилизовали.

"Мне Винницкийе ТЦК сделал предложение, от которого сложно отказаться", - сказал журналист.

В видео Бигус напомнил, что уже имеет двухлетний опыт службы и ранее был уволен, однако МВД не предоставило ему статус участника боевых действий.

"После увольнения я был абсолютно убежден, что меня мобилизуют через несколько месяцев и относился к гражданской жизни как к внеплановому отпуску, наполняя его военными задачами, насколько это было возможно, периодически удивляясь, почему этот отпуск затянулся. Вот и мобилизовали. Брони у меня никогда не было", - подчеркнул Бигус.

Также журналист сообщил, что проект Bihus.Info продолжит работать без его участия. По словам Бигуса, практика его отсутствия в редакции в 2022-2023 годах показала, что совмещать войну и работу в медиа не получится.

"Вопрос это, во-первых, времени, а, во-вторых, не будет желания на самом деле. Интересного будет хватать и так, и я не настолько многозадачный. Это означает, что видео со мной не будут выходить какое-то время. Сколько? Я не знаю. Так же неопределенный, как и сроки службы. Второе - как показывает практика того же периода, ничего принципиально важного вы от этого не потеряете. Редакция продолжает работать, как и работала, просто окончательно без моего вовлечения в редакционные процессы", - заявил журналист.

Напомним, что с начала полномасштабной войны автор Bihus Info стал добровольцем: во время службы он был оператором БпЛА, корректировал артиллерию в частности. Бигус уволился из рядов защитников Патрульной полиции в конце 2023 года.

В июне этого года журналист-расследователь Денис Бигус сообщил, что является внештатным сотрудником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

