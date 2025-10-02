Ворог намагається розвинути наступ на Новопавлівському напрямку, покращити тактичне положення у північно-західній частині Вовчанська, - ОСУВ "Дніпро"

1 жовтня 2025 року українські війська відбили атаки противника на Південно-Слобожанському, Купʼянському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Просування ворога не допущено, позиції збережено.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог намагався покращити своє тактичне положення у північно-західній частині Вовчанська.

На Купʼянському напрямку противник безуспішно атакував у районі Нововасилівки та Колодязного.

На Лиманському напрямку українські оборонці відбили атаки загарбників біля населених пунктів Греківка, Ольгівка, Коровій Яр, Мирне, Ставки, Дробишеве, Торське, Шандриголове, Ямпіль та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

На Сіверському напрямку не допущено просування ворога неподалік Григорівки та Переїзного.

На Краматорському та Торецькому напрямках російські загарбники атакували в районі Бондарного, Оріхово-Василівки, Маркового, Плещіївки та Щербинівки. Втрат позицій не допущено.

На Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Полтавка, Шахове, Русин Яр та Володимирівка. Без просування для окупаційної армії.

На Покровському напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи з Миролюбівки, Лисівки та Котлиного. Противник з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області атакував у районі Удачного, Молодецького та Біляківки. Ворог отримав гідну відсіч, мети не досягнув.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Філії, Зеленого Гаю, Толстого, Вороного, Соснівки, Олексіївки, Новомиколаївки, Піддубного, Нововасилівського та Комишувахи. Тривають важкі бої, противник не рахується з втратами та намагається розвинути наступ.

