Українські захисники відбили атаки ворога на ключових напрямках: найгарячішими залишаються Покровський та Новопавлівський напрямки, - Генштаб. МАПА

За добу на фронті 158 боєзіткнень. Українські захисники відбили атаки ворога на Північно–Слобожанському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському та інших напрямках. Загарбник зазнав поразки, жодних просувань не допущено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Вчора противник завдав двох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4312 обстрілів, зокрема 129 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5280 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Гірке, Залізничне Запорізької області.

Бойові дії

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень. Противник завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 37 керованих авіаційних бомб, здійснив 176 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Нововасилівки, Бологівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Шандриголове, Торське, Зарічне, Ямпіль та в напрямку Нового Миру, Дробишевого.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Григорівка, Ямпіль, Виїмка та Переїзне.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано чотири боєзіткнення – окупанти намагалися просуватися в напрямках населених пунктів Бондарне, Міньківка та Оріхово-Василівка.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 22 атаки у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Білицьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Грузьке, Іванівка, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Новомиколаївка та Філія.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Вороне, Соснівка, Новомиколаївка, Воскресенка, Калинівське та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в напрямку Новоданилівки та в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників, успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два пункти управління та один інший важливий об'єкт ворога.

Втрати російських загарбників за минулу добу становлять 980 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, дві бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 271 безпілотний літальний апарат, 29 одиниць автомобільної техніки окупантів.

