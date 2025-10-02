Украинские защитники отразили атаки врага на ключевых направлениях: самыми горячими остаются Покровское и Новопавловское направления, - Генштаб

За сутки на фронте 158 боестолкновений. Украинские защитники отразили атаки врага на Северо-Слобожанском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Северском и других направлениях. Захватчик потерпел поражение, никаких продвижений не допущено.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес два ракетных и 74 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 162 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4312 обстрелов, в том числе 129 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5280 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Горькое, Зализничное Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боестолкновений. Противник нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 37 управляемых авиационных бомб, совершил 176 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Нововасильевки, Бологовки и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Купянска и Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Мирное, Шандриголово, Торское, Заречное, Ямполь и в направлении Нового Мира, Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Григорьевка, Ямполь, Выемка и Переездное.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано четыре боестолкновения - оккупанты пытались продвигаться в направлениях населенных пунктов Бондарное, Миньковка и Орехово-Васильевка.

На Торецком направлении враг совершил 22 атаки в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка, Русина Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Миролюбовка, Новопавловка, Лысовка, Удачное, Молодецкое, Белицкое, Красный Лиман, Новоэкономическое, Грузское, Ивановка, Родинское, Покровск, Зверево, Котлино, Новоукраинка, Новониколаевка и Филия.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Вороное, Сосновка, Новониколаевка, Воскресенка, Калиновское и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении наши воины отразили две атаки врага в направлении Новоданиловки и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников, успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два пункта управления и еще один важный объект врага.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составляют 980 человек. Также украинские воины обезвредили танк, две боевые бронированные машины, 12 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 271 беспилотный летательный аппарат, 29 единиц автомобильной техники оккупантов.

