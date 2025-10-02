Враг пытается развить наступление на Новопавловском направлении, улучшить тактическое положение в северо-западной части Волчанска, - ОСГВ "Днепр"

1 октября 2025 года украинские войска отразили атаки противника на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях. Продвижение врага не допущено, позиции сохранены.

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг пытался улучшить свое тактическое положение в северо-западной части Волчанска.

На Купянском направлении противник безуспешно атаковал в районе Нововасильевки и Колодязного.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили атаки захватчиков возле населенных пунктов Грековка, Ольговка, Коровий Яр, Мирное, Ставки, Дробышево, Торское, Шандриголово, Ямполь и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

На Северском направлении не допущено продвижение врага неподалеку Григорьевки и Переездного.

На Краматорском и Торецком направлениях российские захватчики атаковали в районе Бондарного, Орехово-Васильевки, Маркового, Плещеевки и Щербиновки. Потерь позиций не допущено.

На Добропольском направлении враг осуществил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Полтавка, Шахово, Русин Яр и Владимировка. Без продвижения для оккупационной армии.

На Покровском направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения из Миролюбовки, Лисовки и Котлиного. Противник с целью выхода на административную границу Донецкой области атаковал в районе Удачного, Молодецкого и Беляковки. Враг получил достойный отпор, цели не достиг.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Филии, Зеленого Гая, Толстого, Вороного, Сосновки, Алексеевки, Новониколаевки, Поддубного, Нововасильевского и Камышевахи. Продолжаются тяжелые бои, противник не считается с потерями и пытается развить наступление.

