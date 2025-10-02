ПАРЄ ухвалила резолюцію про загрози європейським демократіям з боку Росії

Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила, що агресія Росії дестабілізує континент, закликала до посилення санкцій, створення міжнародної відповідальності та підтримки Плану дій для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомила пресслужба Верховної Ради.

"Резолюція підтверджує: жодні мирні переговори неможливі без України та без поваги до нашого права на майбутнє. Вона також наголошує на необхідності посилення санкцій, створення системи міжнародної відповідальності за злочини РФ та підтримки Плану дій Ради Європи для України", - вказується у повідомленні.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відреагував на ухвалену резолюцію, висловивши подяку за послідовну підтримку України.

"У документі чітко зафіксовано: агресія Росії проти України є головним чинником дестабілізації безпеки на континенті. Засуджено удари по цивільній інфраструктурі, кібератаки, дезінформаційні кампанії та втручання у вибори європейських держав", – наголосив Стефанчук.

