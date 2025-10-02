ПАСЕ приняла резолюцию об угрозах европейским демократиям со стороны России

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила, что агрессия России дестабилизирует континент, призвала к усилению санкций, созданию международной ответственности и поддержке Плана действий для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Верховной Рады.

"Резолюция подтверждает: никакие мирные переговоры невозможны без Украины и без уважения к нашему праву на будущее. Она также подчеркивает необходимость усиления санкций, создания системы международной ответственности за преступления РФ и поддержки Плана действий Совета Европы для Украины", - отмечается в сообщении.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на принятую резолюцию, выразив благодарность за последовательную поддержку Украины.

"В документе четко зафиксировано: агрессия России против Украины является главным фактором дестабилизации безопасности на континенте. Осуждены удары по гражданской инфраструктуре, кибератаки, дезинформационные кампании и вмешательство в выборы европейских государств", - подчеркнул Стефанчук.

