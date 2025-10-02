РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9733 посетителя онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
106 2

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозах европейским демократиям со стороны России

ПАСЕ: Россия – угроза европейским демократиям

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила, что агрессия России дестабилизирует континент, призвала к усилению санкций, созданию международной ответственности и поддержке Плана действий для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Верховной Рады.

"Резолюция подтверждает: никакие мирные переговоры невозможны без Украины и без уважения к нашему праву на будущее. Она также подчеркивает необходимость усиления санкций, создания системы международной ответственности за преступления РФ и поддержки Плана действий Совета Европы для Украины", - отмечается в сообщении.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на принятую резолюцию, выразив благодарность за последовательную поддержку Украины.

"В документе четко зафиксировано: агрессия России против Украины является главным фактором дестабилизации безопасности на континенте. Осуждены удары по гражданской инфраструктуре, кибератаки, дезинформационные кампании и вмешательство в выборы европейских государств", - подчеркнул Стефанчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европе нужны тысячи систем противодействия дронам для защиты от российских атак, - Sky News

Автор: 

ПАСЕ (1678) россия (97491)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чё серьёзно и так можно Было?)ХА ХА ХА!
показать весь комментарий
02.10.2025 13:48 Ответить
як багато гарних слів сказано за останні 10 років, тільки толку повний нуль
показать весь комментарий
02.10.2025 13:50 Ответить
 
 