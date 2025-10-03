Сили оборони утримують Калинівське на Дніпропетровщині попри атаки РФ, - 20 армійський корпус

Сили оборони України втримали Калинівське та знищили групи російських військових, які намагалися інфільтруватися на позиції ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні 20 армійського корпусу.

"Ворог не полишає спроб покращення тактичного положення своїх військ. Малими групами окупаційні війська здійснюють спроби інфільтрації на територію що під контролем Сил Оборони України", - зазначили військові.

Попри спроби окупанти успіхів не мають, завдяки вчасному виявленню засобами розвідки та подальшому знищенню наземними силами та безпілотними системами.

"Намагання просування сил противника в районі населених пунктів Вороне, Тернове, Калинівське, Новомиколаївка було зупинене шляхом повного знищення ворога підрозділами 20 армійського корпусу. Сили Оборони України контролюють перелічені населені пункти та продовжують ведення оборонної операції", - повідомили у 20 армійському корпусі.

