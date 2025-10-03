УКР
Новини Наступ РФ на Дніпропетровщині
307 1

Сили оборони утримують Калинівське на Дніпропетровщині попри атаки РФ, - 20 армійський корпус

зведення Генштабу

Сили оборони України втримали Калинівське та знищили групи російських військових, які намагалися інфільтруватися на позиції ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  йдеться у повідомленні 20 армійського корпусу.

"Ворог не полишає спроб покращення тактичного положення своїх військ. Малими групами окупаційні війська здійснюють спроби інфільтрації на територію що під контролем Сил Оборони України",  - зазначили військові.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Попри спроби окупанти успіхів не мають, завдяки вчасному виявленню засобами розвідки та подальшому знищенню наземними силами та безпілотними системами.

"Намагання просування сил противника в районі населених пунктів Вороне, Тернове, Калинівське, Новомиколаївка було зупинене шляхом повного знищення ворога підрозділами 20 армійського корпусу. Сили Оборони України контролюють перелічені населені пункти та продовжують ведення оборонної операції",  - повідомили у 20 армійському корпусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти окупували Ольгівське на Запоріжжі та Березове й Калинівське на Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ

Автор: 

ЗСУ (7962) Дніпропетровська область (4314) Синельниківський район (278) Калинівське (5)
Так вчора ДС повідомив, що Калинівське окупували рос.вояки, кому вірити? Не здивуюсь, якщо Генштаб через день-два, підтвердить повідомлення ДС.
