Новости Наступление РФ на Днепропетровщине
517 1

Силы обороны удерживают Калиновское на Днепропетровщине несмотря на атаки РФ, - 20-й армейский корпус

сведения Генштаба

Силы обороны Украины удержали Калиновское и уничтожили группы российских военных, которые пытались инфильтроваться на позиции ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 20 армейского корпуса.

"Враг не оставляет попыток улучшения тактического положения своих войск. Малыми группами оккупационные войска осуществляют попытки инфильтрации на территорию под контролем Сил обороны Украины", - отметили военные.

Несмотря на попытки оккупанты успехов не имеют, благодаря своевременному выявлению средствами разведки и дальнейшему уничтожению наземными силами и беспилотными системами.

"Попытки продвижения сил противника в районе населенных пунктов Вороное, Терновое, Калиновское, Новониколаевка были остановлены путем полного уничтожения врага подразделениями 20 армейского корпуса. Силы Обороны Украины контролируют перечисленные населенные пункты и продолжают ведение оборонительной операции", - сообщили в 20 армейском корпусе.

Так вчора ДС повідомив, що Калинівське окупували рос.вояки, кому вірити? Не здивуюсь, якщо Генштаб через день-два, підтвердить повідомлення ДС.
03.10.2025 08:22 Ответить
 
 