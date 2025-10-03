Успенівка і Павлівка на Новопавлівському напрямку перебувають під контролем Сил оборони, - угруповання військ "Схід"
Просування російських військ у районах Успенівки та Павлівки на Новопавлівському напрямку немає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник угруповання військ "Схід" полковник Аркадій Радківський.
"Населені пункти Успенівка і Павлівка знаходяться під контролем Сил оборони, просування немає", - сказав Радківський.
Він зауважив, що російські загарбники намагаються просуватися, однак Сили оборони України завдають їм ураження, тож наразі просування противника відсутнє.
