УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8977 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на Новопавлівському напрямку
296 1

Успенівка і Павлівка на Новопавлівському напрямку перебувають під контролем Сил оборони, - угруповання військ "Схід"

Ситуація на Новопавлівському напрямку

Просування російських військ у районах Успенівки та Павлівки на Новопавлівському напрямку немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник угруповання військ "Схід" полковник Аркадій Радківський.

"Населені пункти Успенівка і Павлівка знаходяться під контролем Сил оборони, просування немає", - сказав Радківський.

Він зауважив, що російські загарбники намагаються просуватися, однак Сили оборони України завдають їм ураження, тож наразі просування противника відсутнє.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Автор: 

Донецька область (9725) Покровський район (1056) Успенівка (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.10.2025 17:49 Відповісти
 
 