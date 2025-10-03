РУС
Новости Боевые действия на Новопавловском направлении
378 1

Успеневка и Павловка на Новопавловском направлении находятся под контролем Сил обороны, - группировка войск "Восток"

Ситуация на Новопавловском направлении

Продвижения российских войск в районах Успеновки и Павловки на Новопавловском направлении нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер группировки войск "Восток" полковник Аркадий Радковский.

"Населенные пункты Успеновка и Павловка находятся под контролем Сил обороны, продвижения нет", - сказал Радковский.

Он отметил, что российские захватчики пытаются продвигаться, однако Силы обороны Украины наносят им поражение, поэтому сейчас продвижение противника отсутствует.

