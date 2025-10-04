У Києві та низці регіонів тривога: загроза балістики
Наразі у Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, наразі фіксується ворожа повітряна ціль у напрямку Чернігівщини.
"Швидкісна ціль на Чернігівщину! Південно-східний напрямок!", - інформують Повітряні сили.
Більше інформації на цю мить немає.
За даними моніторингових каналів, під ударом перебуває Сумщина, зокрема Шостка.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ми у відповідь знизили майже до нуля удари по нпз та взагалі чому-небудь кацапському.
і одночасно підвищили до максимуму потужний п*здьош про фламінги, довгі нептуни і інші ракети, яких ніколи не існуватиме в природі.
А потужний п*здьош йде від подібних тобі брехунів, які ніхера не знають і ні за чим не стежать, але п*здити завжди готові.