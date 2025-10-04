У Києві та низці регіонів тривога: загроза балістики

Наразі у Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, наразі фіксується ворожа повітряна ціль у напрямку Чернігівщини.

"Швидкісна ціль на Чернігівщину! Південно-східний напрямок!", - інформують Повітряні сили.

Більше інформації на цю мить немає.

За даними моніторингових каналів, під ударом перебуває Сумщина, зокрема Шостка.