УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8983 відвідувача онлайн
Новини Повітряна тривога через загрозу балістики
843 10

У Києві та низці регіонів тривога: загроза балістики

сирена

Наразі у Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, наразі фіксується ворожа повітряна ціль у напрямку Чернігівщини.

"Швидкісна ціль на Чернігівщину! Південно-східний напрямок!", - інформують Повітряні сили.

Більше інформації на цю мить немає. 

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними моніторингових каналів, під ударом перебуває Сумщина, зокрема Шостка.

Автор: 

Повітряні сили (3057) повітряна тривога (969)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гра в одні ворота: щодня балістика, крилаті і шахеди. Прифронтові міста стираються під нуль.

ми у відповідь знизили майже до нуля удари по нпз та взагалі чому-небудь кацапському.
і одночасно підвищили до максимуму потужний п*здьош про фламінги, довгі нептуни і інші ракети, яких ніколи не існуватиме в природі.
показати весь коментар
04.10.2025 15:03 Відповісти
Так, "майже до нуля" - тобто - кожного дня б'ємо. За вчора - удар по НПЗ в Орську і НПЗ Кірішнєфть в Лєнобласті - тобто - 2 НПЗ за 1 день.
А потужний п*здьош йде від подібних тобі брехунів, які ніхера не знають і ні за чим не стежать, але п*здити завжди готові.
показати весь коментар
04.10.2025 15:23 Відповісти
"2 НПЗ за 1 день" - звучить ультра-потужно ніби ці НПЗ знищили або вивели з ладу на рік, а не десь на території підірвався дринчак з 20 кг вибухівки.
показати весь коментар
04.10.2025 15:41 Відповісти
Ти, шмат лайна, хоч щось зробив для перемоги над кацапщиною особисто, щоб мати право обсирати важку працю інших? Тим більше, що ти, у своїй спроби обісрати все, до чого ти непричетне, ще й нахабно брешеш. Той же Лютий несе бойову частину 75 кг, а не 20. І коли влучає в установку первинної переробки нафти - це закриває НПЗ надовго, до кацапи не вміють робити ці установки і не можуть їх офіційно придбати.
показати весь коментар
04.10.2025 16:03 Відповісти
Каждый раз. Каждый раз вспоминаю выборы апрель девятнадцатого года. У меня тогда было ощущение, как будто придавила бетонная плита. И хотя бы один паскуда из 73% что-то внятное промычал на сайте. Уверен таких здесь дохрена.агу, соколики? Промычите что-нибудь? Ну хотя бы, про пороха?
показати весь коментар
04.10.2025 15:08 Відповісти
Тю, якщо дефіцит спілкування, то пошукайте на вулиці))
показати весь коментар
04.10.2025 15:16 Відповісти
"СВІТОВА СПІЛЬНОТА МАЄ ТИСНУТИ НА 3,14ДЕРАЦІЮ" ВІДПОВІДЬ ЗЕЛЕНИХ ПРОРАШИСТСЬКИХ СЛУГ В УКРАЇНІ"
показати весь коментар
04.10.2025 15:18 Відповісти
Ще є шанс перемогти росію. Для цього треба знищити їхню нафтопереробку, щоб доходів від неї було 0, а краще воно щоб ішло у збиток. Це треба зробити перш ніж вони знищать нашу енергетику. Але навіть знищивши нашу енергетику - їхню нафтопереробку знищити все одно прийдеться. Я знаю, що ми вистоїмо. А от кацапам буде пізда без нафтодолярів.
показати весь коментар
04.10.2025 15:45 Відповісти
Нафтодолари кацапи отримують не з нафтопереробки, а з продажу сирої нафти.
показати весь коментар
04.10.2025 16:04 Відповісти
І ніякої тривоги через відсутність в нас балістики...
показати весь коментар
04.10.2025 15:50 Відповісти
 
 