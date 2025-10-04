РУС
Воздушная тревога из-за угрозы баллистики
В Киеве и ряде регионов была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)

В Киеве и ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. В 15:26 объявили отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, сейчас фиксируется вражеская воздушная цель в направлении Черниговщины.

"Скоростная цель на Черниговщину! Юго-восточное направление!", - информируют Воздушные силы.

Больше информации на данный момент нет.

По данным мониторинговых каналов, под ударом находится Сумщина, в частности Шостка.

гра в одні ворота: щодня балістика, крилаті і шахеди. Прифронтові міста стираються під нуль.

ми у відповідь знизили майже до нуля удари по нпз та взагалі чому-небудь кацапському.
і одночасно підвищили до максимуму потужний п*здьош про фламінги, довгі нептуни і інші ракети, яких ніколи не існуватиме в природі.
04.10.2025 15:03 Ответить
Каждый раз. Каждый раз вспоминаю выборы апрель девятнадцатого года. У меня тогда было ощущение, как будто придавила бетонная плита. И хотя бы один паскуда из 73% что-то внятное промычал на сайте. Уверен таких здесь дохрена.агу, соколики? Промычите что-нибудь? Ну хотя бы, про пороха?
04.10.2025 15:08 Ответить
Ще є шанс перемогти росію. Для цього треба знищити їхню нафтопереробку, щоб доходів від неї було 0, а краще воно щоб ішло у збиток. Це треба зробити перш ніж вони знищать нашу енергетику. Але навіть знищивши нашу енергетику - їхню нафтопереробку знищити все одно прийдеться. Я знаю, що ми вистоїмо. А от кацапам буде пізда без нафтодолярів.
04.10.2025 15:45 Ответить
"2 НПЗ за 1 день" - звучить ультра-потужно ніби ці НПЗ знищили або вивели з ладу на рік, а не десь на території підірвався дринчак з 20 кг вибухівки.
04.10.2025 15:41 Ответить
Та ти шо, і наскільки надовго був закритий хоч один російський НПЗ? На два тижні, а може навіть на цілий місяць?

І як це відобразилось на ситуації на фронті: кацапи стали менше заправляти техніку - уй там, ну може не вистачило грошей на ракети і шахеди - та де, їх стало тільки більше. Ну хоча б кацапи запросили якесь перемир'я - та ні, стали тільки більше обстрілювати.

Ааа, так кацап десь в ****** постояв годину у черзі за бензином, який подорожчав на цілих 10 рублів! - оце нереально потужний результат уражень по 2 НПЗ за 1 день і сотень мільйонів виділених коштів на дрони, жоден з яких навіть не дотягує за характеристиками до іранського "шахеда".

Для порівняння: половина (після недавніх ударів вже більше) українського газовидобутку - знищено, газ імпортується, всі великі ключові ТЕЦ - знищено, електроенергія імпортується, зараз шахедами за 30 тисяч доларів винесуть розподільчі станції і трансформатори за десятки мільйонів - і навіть телемарафон з потужними бавовнами зможуть дивитись лише заброньовані турбопатріоти з генераторами типу тебе, інші будуть використовувати 4 години електрики на день щоб приготувати їжу.
04.10.2025 16:21 Ответить
Тю, якщо дефіцит спілкування, то пошукайте на вулиці))
04.10.2025 15:16 Ответить
"СВІТОВА СПІЛЬНОТА МАЄ ТИСНУТИ НА 3,14ДЕРАЦІЮ" ВІДПОВІДЬ ЗЕЛЕНИХ ПРОРАШИСТСЬКИХ СЛУГ В УКРАЇНІ"
04.10.2025 15:18 Ответить
Нафтодолари кацапи отримують не з нафтопереробки, а з продажу сирої нафти.
04.10.2025 16:04 Ответить
і це теж треба знищити
04.10.2025 16:37 Ответить
І ніякої тривоги через відсутність в нас балістики...
04.10.2025 15:50 Ответить
 
 