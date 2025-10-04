В Киеве и ряде регионов была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)
В Киеве и ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. В 15:26 объявили отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, сейчас фиксируется вражеская воздушная цель в направлении Черниговщины.
"Скоростная цель на Черниговщину! Юго-восточное направление!", - информируют Воздушные силы.
Больше информации на данный момент нет.
По данным мониторинговых каналов, под ударом находится Сумщина, в частности Шостка.
ми у відповідь знизили майже до нуля удари по нпз та взагалі чому-небудь кацапському.
і одночасно підвищили до максимуму потужний п*здьош про фламінги, довгі нептуни і інші ракети, яких ніколи не існуватиме в природі.
І як це відобразилось на ситуації на фронті: кацапи стали менше заправляти техніку - уй там, ну може не вистачило грошей на ракети і шахеди - та де, їх стало тільки більше. Ну хоча б кацапи запросили якесь перемир'я - та ні, стали тільки більше обстрілювати.
Ааа, так кацап десь в ****** постояв годину у черзі за бензином, який подорожчав на цілих 10 рублів! - оце нереально потужний результат уражень по 2 НПЗ за 1 день і сотень мільйонів виділених коштів на дрони, жоден з яких навіть не дотягує за характеристиками до іранського "шахеда".
Для порівняння: половина (після недавніх ударів вже більше) українського газовидобутку - знищено, газ імпортується, всі великі ключові ТЕЦ - знищено, електроенергія імпортується, зараз шахедами за 30 тисяч доларів винесуть розподільчі станції і трансформатори за десятки мільйонів - і навіть телемарафон з потужними бавовнами зможуть дивитись лише заброньовані турбопатріоти з генераторами типу тебе, інші будуть використовувати 4 години електрики на день щоб приготувати їжу.