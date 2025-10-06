388 0
Ворог ударив "Шахедами" по цивільному промисловому об’єкту: була пожежа
Сьогодні, 6 жовтня, вночі російські окупанти вчергове завдали удару по Одещині. Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру області "Шахедами".
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, незважаючи на активну роботу ППО, зафіксовано влучання по території цивільного промислового об'єкту. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС.
Обійшлося без жертв та руйнувань.
Більше про атаку ворога на Одещину на цю мить немає.
