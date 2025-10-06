Враг ударил "Шахедами" по гражданскому промышленному объекту: был пожар

Сегодня, 6 октября, ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Одесской области. Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру области "Шахедами".

По его словам, несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание по территории гражданского промышленного объекта. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали работники ГСЧС.

Обошлось без жертв и разрушений.

Больше об атаке врага на Одесскую область на данный момент нет.