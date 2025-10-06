Враг ударил "Шахедами" по гражданскому промышленному объекту: был пожар
Сегодня, 6 октября, ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Одесской области. Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру области "Шахедами".
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание по территории гражданского промышленного объекта. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали работники ГСЧС.
Обошлось без жертв и разрушений.
Больше об атаке врага на Одесскую область на данный момент нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль