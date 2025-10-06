РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12512 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Одесчины
461 0

Враг ударил "Шахедами" по гражданскому промышленному объекту: был пожар

Шахед над Одесской областью

Сегодня, 6 октября, ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Одесской области. Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру области "Шахедами".

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание по территории гражданского промышленного объекта. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали работники ГСЧС.

Обошлось без жертв и разрушений.

Также читайте: Непогода в Одессе: в двух районах повысился уровень воды, затруднено движение на дорогах

Больше об атаке врага на Одесскую область на данный момент нет.

Автор: 

обстрел (29867) Одесская область (3862) пожар (6045) Шахед (1534) Одесский район (305)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 