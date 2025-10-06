УКР
Вночі ворог знову влучив в енергетичний об’єкт на Чернігівщині

електроенергія

У ніч на 6 жовтня РФ атакувала енергетичний об'єкт в Ічнянській громаді Чернігівської області. Енергетики почали відновлення з урахуванням безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у "Чернігівобленерго".

Внаслідок атаки  зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт.

"Енергетики уже розпочинали відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння - робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - сказано у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях, є знеструмлення, - Міненерго

обстріл (31210) енергетика (2721) Ічня (112) Чернігівська область (1091) Прилуцький район (20)
За все, грьобані кацапи відповісте, за кожну дитячу сльозинку, за кожен зруйноватий будинок чи підстанцію. Бог все бачить.
показати весь коментар
06.10.2025 09:33 Відповісти
На заводе имени Свердлова в Дзержинске произошло два прилета БПЛА. Предприятие является важной частью военно-промышленного комплекса России.
показати весь коментар
06.10.2025 09:49 Відповісти
в городе Клинцы Брянской области РФ была https://korrespondent.net/world/russia/4821267-u-brianskii-oblasti-pislia-ataky-spalakhnula-tets атакована местная тепловая электростанция (ТЭС), которая одновременно производит электроэнергию и тепло. На объекте вспыхнул пожар.
В Феодосии https://korrespondent.net/ukraine/4821273-u-krymu-atakovana-naftobaza-sotsmerezhi дроны атаковали крупнейшую нефтебазув Крыму. Там вспыхнул сильный пожар.
В Дзержинске Нижегородской области по предварительным данным произошли https://korrespondent.net/world/russia/4821283-u-rf-atakovanyi-zavod-vybukhivky-sotsmerezhi два попадания на территории завода имени Свердлова, который является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых вещест
показати весь коментар
06.10.2025 09:51 Відповісти
 
 