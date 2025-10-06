Вночі ворог знову влучив в енергетичний об’єкт на Чернігівщині

У ніч на 6 жовтня РФ атакувала енергетичний об'єкт в Ічнянській громаді Чернігівської області. Енергетики почали відновлення з урахуванням безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у "Чернігівобленерго".

Внаслідок атаки зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Енергетики уже розпочинали відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння - робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - сказано у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях, є знеструмлення, - Міненерго