Вночі ворог знову влучив в енергетичний об’єкт на Чернігівщині
У ніч на 6 жовтня РФ атакувала енергетичний об'єкт в Ічнянській громаді Чернігівської області. Енергетики почали відновлення з урахуванням безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у "Чернігівобленерго".
Внаслідок атаки зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт.
"Енергетики уже розпочинали відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння - робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - сказано у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Феодосии https://korrespondent.net/ukraine/4821273-u-krymu-atakovana-naftobaza-sotsmerezhi дроны атаковали крупнейшую нефтебазув Крыму. Там вспыхнул сильный пожар.
В Дзержинске Нижегородской области по предварительным данным произошли https://korrespondent.net/world/russia/4821283-u-rf-atakovanyi-zavod-vybukhivky-sotsmerezhi два попадания на территории завода имени Свердлова, который является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых вещест