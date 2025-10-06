РУС
Ночью враг снова попал в энергетический объект в Черниговской области

В ночь на 6 октября РФ атаковала энергетический объект в Ичнянской громаде Черниговской области. Энергетики начали восстановление с учетом безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Черниговоблэнерго".

В результате атаки зафиксировано попадание в энергетический объект.

"Энергетики уже начинали восстановление, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью. Поэтому просим набраться терпения - делаем все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг ударил по объектам энергетической инфраструктуры в двух областях, есть обесточивание, - Минэнерго

За все, грьобані кацапи відповісте, за кожну дитячу сльозинку, за кожен зруйноватий будинок чи підстанцію. Бог все бачить.
06.10.2025 09:33 Ответить
На заводе имени Свердлова в Дзержинске произошло два прилета БПЛА. Предприятие является важной частью военно-промышленного комплекса России.
06.10.2025 09:49 Ответить
в городе Клинцы Брянской области РФ была https://korrespondent.net/world/russia/4821267-u-brianskii-oblasti-pislia-ataky-spalakhnula-tets атакована местная тепловая электростанция (ТЭС), которая одновременно производит электроэнергию и тепло. На объекте вспыхнул пожар.
В Феодосии https://korrespondent.net/ukraine/4821273-u-krymu-atakovana-naftobaza-sotsmerezhi дроны атаковали крупнейшую нефтебазув Крыму. Там вспыхнул сильный пожар.
В Дзержинске Нижегородской области по предварительным данным произошли https://korrespondent.net/world/russia/4821283-u-rf-atakovanyi-zavod-vybukhivky-sotsmerezhi два попадания на территории завода имени Свердлова, который является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых вещест
06.10.2025 09:51 Ответить
 
 