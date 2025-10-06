Ночью враг снова попал в энергетический объект в Черниговской области
В ночь на 6 октября РФ атаковала энергетический объект в Ичнянской громаде Черниговской области. Энергетики начали восстановление с учетом безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Черниговоблэнерго".
В результате атаки зафиксировано попадание в энергетический объект.
"Энергетики уже начинали восстановление, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью. Поэтому просим набраться терпения - делаем все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.
