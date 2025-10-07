УКР
Новини Атака шахедів на Полтаву
У Полтаві через удар РФ постраждало локомотивне депо

Внаслідок нічного удару росіян у Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба.

За його словами, через атаку тимчасово затримувались поїзди "Харків-Львів", "Львів-Харків", "Краматорськ-Львів". Зараз вони продовжують рух.

"Залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура поступово повертається до роботи", - додав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі атакували Полтавщину дронами: пошкоджено енергооб’єкт, скасовано ряд приміських поїздів (оновлено). ФОТОрепортаж

обстріл (31230) Полтава (584) Полтавська область (1242) Полтавський район (83)
Всю Україну розіб'ють. Кацапи нарощують свої запаси безпілотники, ракети... А в нас якісь весільні дрони міністр демонструє. Нема слів
показати весь коментар
07.10.2025 08:59 Відповісти
Весільні дрони - погано, фламінгі - погано, білгород палає - погано.. Шо вам ще показати? Як у тому старому анекдоті про магазин - "Покажите что-нібудь із піжаков? - А із штанов вам нічєго не показать?"..
показати весь коментар
07.10.2025 09:13 Відповісти
Хіба можна порівняти???? Це що приколи вам? На кожну майбутнє держави. В ви весільні дрони ракетам і безпілотниками протиставили.
показати весь коментар
07.10.2025 09:53 Відповісти
Вже набридла ця кождоденна "зрада-зрадонька". Пусті балачки. Краще робіть шось, ніж розводити скиглення. Якщо ви дійсно не троль.
показати весь коментар
07.10.2025 10:00 Відповісти
К сожалению Вы правы. Кацапы стали планомерно разрушать всю страну. Делая с неё Бахмут. Наши никчемные вожди каждый вечер в ответ, гундося, отвечают потужными видосиками. Армия делает всё что может. Но к сожалению, у неё нету сил за ночь снести три-четыре области кацапии. Это был бы симметричный ответ. Ё****ые* с**Ки, с девяносто пятого квартала.. и такие же ё*****всё 73%.. что твари-лишь бы не Порошенко???*
показати весь коментар
07.10.2025 09:09 Відповісти
Вчора "найвеличніший" розповідав про українські ракети і дрони , що їх треба експортувати і жодного слова про рашиський терор ,в той час як ворог нищить Україну.
показати весь коментар
07.10.2025 09:11 Відповісти
ВИ НЕ ДУМАЙТЕ що це тіки путін бє по Україні - це бє і єрмачєло з зеленим.за 4 роки війни не зроблено жодного удару по агресору,жодного блекауту в москві,жодного серйозного колапсу в кацапстані.така однобока стратегія ведення війни вигідна тільки кремлю і його посіпакам.
показати весь коментар
07.10.2025 09:52 Відповісти
В УЗ і так вічно не вистачає рухомого складу. Така тенденція була і до 2014 року. А тут повний капєц... Чому тепловози та електровози гарненько, як на параді стояли в одному місці? Я розумію, депо, там так і має бути, у мирний час. Але ж війна 11 років. Майже 4 повномасштабна. Полтава не так далеко і від кордону з мордвою. А керівництво цього локомотивного депо куди дивилось? Тут як мінімум службова недбалість. А рухомий склад можна було тримати і на додаткових коліях в межах міста, розкидав по локаціях. А за необхідності (ремонт, ревізія) заганяти в депо. А потім різного роду наглядові ради в УЗ та Хендірєктари будуть на кодному кроці горланити, що їм коштів не вистачає.
показати весь коментар
07.10.2025 10:33 Відповісти
 
 