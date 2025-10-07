Фото: У Полтаві через удар РФ постраждало локомотивне депо

Внаслідок нічного удару росіян у Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба.

За його словами, через атаку тимчасово затримувались поїзди "Харків-Львів", "Львів-Харків", "Краматорськ-Львів". Зараз вони продовжують рух.

"Залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура поступово повертається до роботи", - додав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі атакували Полтавщину дронами: пошкоджено енергооб’єкт, скасовано ряд приміських поїздів (оновлено). ФОТОрепортаж

Фото: У Полтаві через удар РФ постраждало локомотивне депо

Фото: У Полтаві через удар РФ постраждало локомотивне депо