У Полтаві через удар РФ постраждало локомотивне депо
Внаслідок нічного удару росіян у Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба.
За його словами, через атаку тимчасово затримувались поїзди "Харків-Львів", "Львів-Харків", "Краматорськ-Львів". Зараз вони продовжують рух.
"Залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура поступово повертається до роботи", - додав Кулеба.
