В Полтаве из-за удара РФ пострадало локомотивное депо
В результате ночного удара россиян в Полтаве поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.
По его словам, из-за атаки временно задерживались поезда "Харьков-Львов", "Львов-Харьков", "Краматорск-Львов". Сейчас они продолжают движение.
"Железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе", - добавил Кулеба.
