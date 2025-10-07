РУС
В Полтаве из-за удара РФ пострадало локомотивное депо

В Полтаве из-за удара РФ пострадало локомотивное депо
Фото: У Полтаві через удар РФ постраждало локомотивне депо

В результате ночного удара россиян в Полтаве поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.

По его словам, из-за атаки временно задерживались поезда "Харьков-Львов", "Львов-Харьков", "Краматорск-Львов". Сейчас они продолжают движение.

"Железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе", - добавил Кулеба.

Всю Україну розіб'ють. Кацапи нарощують свої запаси безпілотники, ракети... А в нас якісь весільні дрони міністр демонструє. Нема слів
07.10.2025 08:59 Ответить
Весільні дрони - погано, фламінгі - погано, білгород палає - погано.. Шо вам ще показати? Як у тому старому анекдоті про магазин - "Покажите что-нібудь із піжаков? - А із штанов вам нічєго не показать?"..
07.10.2025 09:13 Ответить
К сожалению Вы правы. Кацапы стали планомерно разрушать всю страну. Делая с неё Бахмут. Наши никчемные вожди каждый вечер в ответ, гундося, отвечают потужными видосиками. Армия делает всё что может. Но к сожалению, у неё нету сил за ночь снести три-четыре области кацапии. Это был бы симметричный ответ. Ё****ые* с**Ки, с девяносто пятого квартала.. и такие же ё*****всё 73%.. что твари-лишь бы не Порошенко???*
07.10.2025 09:09 Ответить
Вчора "найвеличніший" розповідав про українські ракети і дрони , що їх треба експортувати і жодного слова про рашиський терор ,в той час як ворог нищить Україну.
07.10.2025 09:11 Ответить
 
 