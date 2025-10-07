В Полтаве из-за удара РФ пострадало локомотивное депо

Фото: У Полтаві через удар РФ постраждало локомотивне депо

В результате ночного удара россиян в Полтаве поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.

По его словам, из-за атаки временно задерживались поезда "Харьков-Львов", "Львов-Харьков", "Краматорск-Львов". Сейчас они продолжают движение.

"Железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе", - добавил Кулеба.

