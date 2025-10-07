УКР
Новини Агресія Росії проти України
411 5

Агресія Росії проти України - це виклик міжнародному праву, - Валтонен

алтонен наголосила, що агресія РФ є грубим порушенням міжнародного права

Війна Росії проти України є не лише злочином проти міжнародного права, а й нападом на саму сутність людства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час Варшавської конференції з питань людського виміру ОБСЄ наголосила діюча голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

"Російська агресія проти України – це не лише грубе порушення міжнародного права, а й напад на самі принципи, що лежать в основі Гельсінського Заключного акта. Це прямий напад на суверенітет і територіальну цілісність України та жорстоке заперечення норм, які десятиліттями забезпечували мир у Європі. Примусові депортації, атаки на цивільних і воєнні злочини – це не просто порушення міжнародного права. Це – атака проти людства", - заявила Валтонен.

Вона підкреслила, що притягнення до відповідальності за злочин агресії має бути не віддаленою метою, а конкретною реальністю.

Справедливість необхідна не лише заради України, а й для збереження довіри до міжнародної системи", - заявила діюча голова ОБСЄ.

На цьому тлі Валтонен відзначила важливу роль ОБСЄ у документуванні порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, вчинених Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Небажання Путіна визнати розпад СРСР і помилки Заходу стали причинами війни в Україні, - Цахкна

Автор: 

ОБСЄ (3531) війна в Україні (6483)
ага!
восєм лєт дамбілі бамбас!
але, обсє нічого не бачила не чула з донецьких ресторанів.
показати весь коментар
07.10.2025 13:20 Відповісти
2+2=4.
Добрий ранок, ОБСЄ, як спалося ці всі роки?
показати весь коментар
07.10.2025 13:26 Відповісти
*****-вoрoг людства N 1
показати весь коментар
07.10.2025 13:53 Відповісти
Жалюгідні просто.
показати весь коментар
07.10.2025 14:08 Відповісти
Ще з 14-го року це "виклик міжнародному праву", пані Еліна.
Вам ще було 33 роки, коли почалася агресія кацапетівки проти України.
показати весь коментар
07.10.2025 14:18 Відповісти
 
 