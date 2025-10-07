Агресія Росії проти України - це виклик міжнародному праву, - Валтонен

Війна Росії проти України є не лише злочином проти міжнародного права, а й нападом на саму сутність людства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час Варшавської конференції з питань людського виміру ОБСЄ наголосила діюча голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Російська агресія проти України – це не лише грубе порушення міжнародного права, а й напад на самі принципи, що лежать в основі Гельсінського Заключного акта. Це прямий напад на суверенітет і територіальну цілісність України та жорстоке заперечення норм, які десятиліттями забезпечували мир у Європі. Примусові депортації, атаки на цивільних і воєнні злочини – це не просто порушення міжнародного права. Це – атака проти людства", - заявила Валтонен.

Вона підкреслила, що притягнення до відповідальності за злочин агресії має бути не віддаленою метою, а конкретною реальністю.

Справедливість необхідна не лише заради України, а й для збереження довіри до міжнародної системи", - заявила діюча голова ОБСЄ.

На цьому тлі Валтонен відзначила важливу роль ОБСЄ у документуванні порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, вчинених Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Небажання Путіна визнати розпад СРСР і помилки Заходу стали причинами війни в Україні, - Цахкна