Агрессия России против Украины - это вызов международному праву, - Валтонен

Война России против Украины является не только преступлением против международного права, но и нападением на саму сущность человечества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время Варшавской конференции по вопросам человеческого измерения ОБСЕ отметила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

"Российская агрессия против Украины - это не только грубое нарушение международного права, но и нападение на сами принципы, лежащие в основе Хельсинкского Заключительного акта. Это прямое нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины и жестокое отрицание норм, которые десятилетиями обеспечивали мир в Европе. Принудительные депортации, атаки на гражданских и военные преступления - это не просто нарушение международного права. Это атака против человечества", - заявила Валтонен.

Она подчеркнула, что привлечение к ответственности за преступление агрессии должно быть не отдаленной целью, а конкретной реальностью.

Справедливость необходима не только ради Украины, но и для сохранения доверия к международной системе", - заявила действующий председатель ОБСЕ.

На этом фоне Валтонен отметила важную роль ОБСЕ в документировании нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных Россией.

