Нежелание Путина признать распад СССР и ошибки Запада стали причинами войны в Украине, - Цахкна
Настоящая причина войны - нежелание Путина принять распад СССР и умиротворение Запада в прошлом, которое игнорировало многочисленные предупредительные сигналы, в частности войны в Грузии 2008 года и аннексию Крыма 2014 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Эстонии Маркус Цахкна.
Он подчеркнул, что обвинять Польшу и страны Балтии неправильно и неуместно.
Так Цахкна ответил на заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая связала сопротивление Польши и стран Балтии прямым контактам с Путиным и его решением начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.
"Настоящая причина заключается в нежелании Путина принять распад СССР и в умиротворении Запада в прошлом, который игнорировал явные предупредительные знаки. В нашем регионе истинную природу России распознали довольно рано", - подчеркнул глава МИД Эстонии.
Министр также критически оценил действия Германии под руководством Меркель: открытие "Северного потока" способствовало энергетической зависимости, а отказ предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО лишь поощрил Россию к агрессии.
В этом контексте Цахкна также указал на отказ Украине и Грузии предоставить План действий по членству в НАТО на саммите в Бухаресте.
По словам эстонского министра, эти ошибки поощрили Россию и придали ей уверенности начать полномасштабную войну в начале 2022 года.
"Эти уроки напоминают нам о простой истине: Россия реагирует только на силу.
Мы должны продолжать изолировать Россию на международном уровне, усиливать экономическое давление и оказывать Украине военную, политическую и экономическую поддержку", - подчеркнул он.
І так, кацапня завжди палиться на "прибалтах".
Чи прибалти мають озвучити?
Кучмівські олігархи винні, кажеш? А хіба не звичайні українці їх створили і привели до влади? Хіба не звичайні українці разом з ними грабували країну, розкрадаючи все, що можна, на всіх рівнях, хто до чого зміг дотягнутись?