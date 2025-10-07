РУС
1 379 17

Нежелание Путина признать распад СССР и ошибки Запада стали причинами войны в Украине, - Цахкна

Цахкна о развертывании сил ЕС в Украине

Настоящая причина войны - нежелание Путина принять распад СССР и умиротворение Запада в прошлом, которое игнорировало многочисленные предупредительные сигналы, в частности войны в Грузии 2008 года и аннексию Крыма 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Эстонии Маркус Цахкна.

Он подчеркнул, что обвинять Польшу и страны Балтии неправильно и неуместно.

Так Цахкна ответил на заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая связала сопротивление Польши и стран Балтии прямым контактам с Путиным и его решением начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

"Настоящая причина заключается в нежелании Путина принять распад СССР и в умиротворении Запада в прошлом, который игнорировал явные предупредительные знаки. В нашем регионе истинную природу России распознали довольно рано", - подчеркнул глава МИД Эстонии.

Министр также критически оценил действия Германии под руководством Меркель: открытие "Северного потока" способствовало энергетической зависимости, а отказ предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО лишь поощрил Россию к агрессии.

В этом контексте Цахкна также указал на отказ Украине и Грузии предоставить План действий по членству в НАТО на саммите в Бухаресте.

По словам эстонского министра, эти ошибки поощрили Россию и придали ей уверенности начать полномасштабную войну в начале 2022 года.

"Эти уроки напоминают нам о простой истине: Россия реагирует только на силу.

Мы должны продолжать изолировать Россию на международном уровне, усиливать экономическое давление и оказывать Украине военную, политическую и экономическую поддержку", - подчеркнул он.

+6
Бажання путлєра відновити кацапську імперію і розслаблений Захід
07.10.2025 11:26 Ответить
07.10.2025 11:26 Ответить
+4
Помилка Заходу у тому шо він не добив отруйну гадину в 1991 році а викормив її Також Зазід викормив Кітай та ще низку тварин яки вже почали кусати людство.
07.10.2025 11:35 Ответить
07.10.2025 11:35 Ответить
+2
Причина війни ще й в тому, що ***** дебіл. В нього не вистачило клепки за всі роки м'яко підім'яти під себе Україну, відірвавши її від Заходу і побачивши, що він її фактично втрачає, воно заревіло і поперло напролом. Було б в нього побільше мізків, зараз ми б вже жили в новому Совку і навіть не знали цього.
07.10.2025 12:05 Ответить
07.10.2025 12:05 Ответить
Причини війни давно всіма озвучені, але прибалти мають свою реальність.
07.10.2025 11:24 Ответить
07.10.2025 11:24 Ответить
Є справжні причини війни, які й озвучив голова МЗС Естонії, а є маячня від кремлівського ***** і його посіпак, якою вони намагаються прикрити справжню причину війни - московський імперіалізм.
І так, кацапня завжди палиться на "прибалтах".
07.10.2025 11:48 Ответить
07.10.2025 11:48 Ответить
Ким озвучені? пуйлом?
07.10.2025 11:48 Ответить
07.10.2025 11:48 Ответить
Він почав війну, він і причини озвучив.
Чи прибалти мають озвучити?
07.10.2025 11:56 Ответить
07.10.2025 11:56 Ответить
Це ж не означає, що він озвучив справжні причини! пуйло ніколи нікому правди не каже! Воно тільки бреше!
07.10.2025 12:00 Ответить
07.10.2025 12:00 Ответить
Бажання путлєра відновити кацапську імперію і розслаблений Захід
07.10.2025 11:26 Ответить
07.10.2025 11:26 Ответить
Не лише відновити, а і розширити. Бо кацапи всю історію існують лише за рахунок захоплення та грабунку нових територій.
07.10.2025 11:38 Ответить
07.10.2025 11:38 Ответить
Помилка Заходу у тому шо він не добив отруйну гадину в 1991 році а викормив її Також Зазід викормив Кітай та ще низку тварин яки вже почали кусати людство.
07.10.2025 11:35 Ответить
07.10.2025 11:35 Ответить
Як саме Захід "викормив Китай"? І чому не викормив Україну?
07.10.2025 11:39 Ответить
07.10.2025 11:39 Ответить
Технологіями та інвестиціями викормив Китай, хибно надіючись, що в багатій країні автоматично має наступити демократія. Це була така собі псевдотеорія покійного Кісінджера...А Україну не давали відгодувати навмисно кучмівсткі і кацапські олігархи! Недосконалим законодавством відлякували західних інвесторів або ж просто кошмарили їх тут!
07.10.2025 11:57 Ответить
07.10.2025 11:57 Ответить
Якими саме технологіями та інвестиціями? Куди інвестували? У власні ж заводи, які відкривали на території Китаю, споживаючи дешеві китайські ресурси і використовуючи дешеву китайську раб-силу? Так це не викормили, а навпаки, використали Китай у власних інтересах для власного збагачення, по-суті, розвели китайців, як лохів.
Кучмівські олігархи винні, кажеш? А хіба не звичайні українці їх створили і привели до влади? Хіба не звичайні українці разом з ними грабували країну, розкрадаючи все, що можна, на всіх рівнях, хто до чого зміг дотягнутись?
07.10.2025 12:09 Ответить
07.10.2025 12:09 Ответить
Причина війни ще й в тому, що ***** дебіл. В нього не вистачило клепки за всі роки м'яко підім'яти під себе Україну, відірвавши її від Заходу і побачивши, що він її фактично втрачає, воно заревіло і поперло напролом. Було б в нього побільше мізків, зараз ми б вже жили в новому Совку і навіть не знали цього.
07.10.2025 12:05 Ответить
07.10.2025 12:05 Ответить
Абсолютно вірно!!!
07.10.2025 12:10 Ответить
07.10.2025 12:10 Ответить
Якби Єльцин не захотів посунути від влади Горбачова таким вихитруваним способом як розвалити СРСР, то ми досі в ньому б і жили! Є безліч версій чому розвалився Союз, але цю реальну причину розвалу СРСР ніхто ніколи не озвучує! Тільки властолюбство і ненависть до Горбачова Єльцина стали причиною "вєличайшей геополитичєской катастрофи". І заповіт Єльцин пуйлу залишив: зібрати СРСР назад докупи якнайшвидше і в будь-який спосіб, що вилилося для нас кривавими ріками! От тепер це тупе й плішиве тружиться цей заповіт виконати, бо без двіжухи йому нудно. Нехай горять вони в пеклі обоє!
07.10.2025 12:09 Ответить
07.10.2025 12:09 Ответить
Це лише одна з причин розпаду срср. Насправді ж він був приречений ще з моменту створення, бо був фактично насильно зігнаний докупи з різних народів, більшість яких історично люто ненавиділи один одного, і на ідеології та репресіях дивом протримався 70 років.
07.10.2025 12:15 Ответить
07.10.2025 12:15 Ответить
меркель не дасть збрехати, якби не клятий коронавірус та прибалти, зараз би всі щасливо качали газ цією чудовою трубою:

07.10.2025 12:16 Ответить
07.10.2025 12:16 Ответить
 
 