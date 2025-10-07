Небажання Путіна визнати розпад СРСР і помилки Заходу стали причинами війни в Україні, - Цахкна

Справжня причина війни – небажання Путіна прийняти розпад СРСР та умиротворення Заходу в минулому, яке ігнорувало численні попереджувальні сигнали, зокрема війни в Грузії 2008 року та анексію Криму 2014 року.

Він наголосив, що звинувачувати Польщу та країни Балтії неправильно і недоречно.

Так Цахкна відповів на заяви ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка пов’язала опір Польщі та країн Балтії прямим контактам із Путіним та його рішенням розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

"Справжня причина полягає в небажанні Путіна прийняти розпад СРСР і в умиротворенні Заходу в минулому, який ігнорував явні попереджувальні знаки. У нашому регіоні справжню природу Росії розпізнали досить рано", – підкреслив глава МЗС Естонії.

Міністр також критично оцінив дії Німеччини під керівництвом Меркель: відкриття "Північного потоку" сприяло енергетичній залежності, а відмова надати Україні та Грузії План дій щодо членства в НАТО лише заохотила Росію до агресії.

У цьому контексті Цахкна також вказав на відмову Україні і Грузії надати План дій щодо членства в НАТО на саміті у Бухаресті.

За словами естонського міністра, ці помилки заохотили Росію і надали їй впевненості розпочати повномасштабну війну на початку 2022 року.

"Ці уроки нагадують нам про просту істину: Росія реагує лише на силу.

Ми повинні продовжувати ізолювати Росію на міжнародному рівні, посилювати економічний тиск і надавати Україні військову, політичну та економічну підтримку", – підкреслив він.

