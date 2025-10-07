УКР
Небажання Путіна визнати розпад СРСР і помилки Заходу стали причинами війни в Україні, - Цахкна

Цахкна про розгортання сил ЄС в Україні

Справжня причина війни – небажання Путіна прийняти розпад СРСР та умиротворення Заходу в минулому, яке ігнорувало численні попереджувальні сигнали, зокрема війни в Грузії 2008 року та анексію Криму 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Естонії Маркус Цахкна.

Він наголосив, що звинувачувати Польщу та країни Балтії неправильно і недоречно.

Так Цахкна відповів на заяви ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка пов’язала опір Польщі та країн Балтії прямим контактам із Путіним та його рішенням розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

"Справжня причина полягає в небажанні Путіна прийняти розпад СРСР і в умиротворенні Заходу в минулому, який ігнорував явні попереджувальні знаки. У нашому регіоні справжню природу Росії розпізнали досить рано", – підкреслив глава МЗС Естонії.

Міністр також критично оцінив дії Німеччини під керівництвом Меркель: відкриття "Північного потоку" сприяло енергетичній залежності, а відмова надати Україні та Грузії План дій щодо членства в НАТО лише заохотила Росію до агресії.

У цьому контексті Цахкна також вказав на відмову Україні і Грузії надати План дій щодо членства в НАТО на саміті у Бухаресті.

За словами естонського міністра, ці помилки заохотили Росію і надали їй впевненості розпочати повномасштабну війну на початку 2022 року.

"Ці уроки нагадують нам про просту істину: Росія реагує лише на силу.

Ми повинні продовжувати ізолювати Росію на міжнародному рівні, посилювати економічний тиск і надавати Україні військову, політичну та економічну підтримку", – підкреслив він.

Меркель Ангела (1144) росія (68250) Цахкна Маргус (95) війна в Україні (6483)
Топ коментарі
+6
Бажання путлєра відновити кацапську імперію і розслаблений Захід
07.10.2025 11:26 Відповісти
+4
Помилка Заходу у тому шо він не добив отруйну гадину в 1991 році а викормив її Також Зазід викормив Кітай та ще низку тварин яки вже почали кусати людство.
07.10.2025 11:35 Відповісти
+3
Причина війни ще й в тому, що ***** дебіл. В нього не вистачило клепки за всі роки м'яко підім'яти під себе Україну, відірвавши її від Заходу і побачивши, що він її фактично втрачає, воно заревіло і поперло напролом. Було б в нього побільше мізків, зараз ми б вже жили в новому Совку і навіть не знали цього.
07.10.2025 12:05 Відповісти
Причини війни давно всіма озвучені, але прибалти мають свою реальність.
07.10.2025 11:24 Відповісти
Є справжні причини війни, які й озвучив голова МЗС Естонії, а є маячня від кремлівського ***** і його посіпак, якою вони намагаються прикрити справжню причину війни - московський імперіалізм.
І так, кацапня завжди палиться на "прибалтах".
07.10.2025 11:48 Відповісти
Ким озвучені? пуйлом?
07.10.2025 11:48 Відповісти
Він почав війну, він і причини озвучив.
Чи прибалти мають озвучити?
07.10.2025 11:56 Відповісти
Це ж не означає, що він озвучив справжні причини! пуйло ніколи нікому правди не каже! Воно тільки бреше!
07.10.2025 12:00 Відповісти
Бажання путлєра відновити кацапську імперію і розслаблений Захід
07.10.2025 11:26 Відповісти
Не лише відновити, а і розширити. Бо кацапи всю історію існують лише за рахунок захоплення та грабунку нових територій.
07.10.2025 11:38 Відповісти
Помилка Заходу у тому шо він не добив отруйну гадину в 1991 році а викормив її Також Зазід викормив Кітай та ще низку тварин яки вже почали кусати людство.
07.10.2025 11:35 Відповісти
Як саме Захід "викормив Китай"? І чому не викормив Україну?
07.10.2025 11:39 Відповісти
Технологіями та інвестиціями викормив Китай, хибно надіючись, що в багатій країні автоматично має наступити демократія. Це була така собі псевдотеорія покійного Кісінджера...А Україну не давали відгодувати навмисно кучмівсткі і кацапські олігархи! Недосконалим законодавством відлякували західних інвесторів або ж просто кошмарили їх тут!
07.10.2025 11:57 Відповісти
Якими саме технологіями та інвестиціями? Куди інвестували? У власні ж заводи, які відкривали на території Китаю, споживаючи дешеві китайські ресурси і використовуючи дешеву китайську раб-силу? Так це не викормили, а навпаки, використали Китай у власних інтересах для власного збагачення, по-суті, розвели китайців, як лохів.
Кучмівські олігархи винні, кажеш? А хіба не звичайні українці їх створили і привели до влади? Хіба не звичайні українці разом з ними грабували країну, розкрадаючи все, що можна, на всіх рівнях, хто до чого зміг дотягнутись?
07.10.2025 12:09 Відповісти
Це в економіці і називається - інвестиції, коли вкладаєш гроші в виробництво, якби в 80-90хх, цього не робили, Кітай в технологічному плані був би десь на рівні Пакістана
07.10.2025 12:48 Відповісти
Це казки і недолугі виправдання.
07.10.2025 13:33 Відповісти
Масовим перенесенням виробництв до кожаноїдів, технологіями тощо. Розлогу відповідь вам надали інши, повторюватись не буду.
07.10.2025 13:12 Відповісти
Я тобі даю розлогу відповідь: Китай піднявся САМ. Своїм працелюбством і наполегливістю побудував високорозвинену високотехнологічну країну. А трутні, маючи величезний, найбільший в Європі, потенціал, за 33 роки спромоглись лише все розікрасти, розламати і побудувати злиденну відсталу країну 3-го світу. В якій панує корупція і повне беззаконня. А тепер розказують про якийсь неправильний Захід, який когось не того "викормив".
07.10.2025 13:40 Відповісти
Чому не Україну? В КНР дуже дешева робоча сила у нас значно дорожче.
07.10.2025 13:14 Відповісти
Робоча сила дорожча, але виробляти нічого не здатні. Чому так?
07.10.2025 13:34 Відповісти
Причина війни ще й в тому, що ***** дебіл. В нього не вистачило клепки за всі роки м'яко підім'яти під себе Україну, відірвавши її від Заходу і побачивши, що він її фактично втрачає, воно заревіло і поперло напролом. Було б в нього побільше мізків, зараз ми б вже жили в новому Совку і навіть не знали цього.
07.10.2025 12:05 Відповісти
Абсолютно вірно!!!
07.10.2025 12:10 Відповісти
Якби Єльцин не захотів посунути від влади Горбачова таким вихитруваним способом як розвалити СРСР, то ми досі в ньому б і жили! Є безліч версій чому розвалився Союз, але цю реальну причину розвалу СРСР ніхто ніколи не озвучує! Тільки властолюбство і ненависть до Горбачова Єльцина стали причиною "вєличайшей геополитичєской катастрофи". І заповіт Єльцин пуйлу залишив: зібрати СРСР назад докупи якнайшвидше і в будь-який спосіб, що вилилося для нас кривавими ріками! От тепер це тупе й плішиве тружиться цей заповіт виконати, бо без двіжухи йому нудно. Нехай горять вони в пеклі обоє!
07.10.2025 12:09 Відповісти
Це лише одна з причин розпаду срср. Насправді ж він був приречений ще з моменту створення, бо був фактично насильно зігнаний докупи з різних народів, більшість яких історично люто ненавиділи один одного, і на ідеології та репресіях дивом протримався 70 років.
07.10.2025 12:15 Відповісти
меркель не дасть збрехати, якби не клятий коронавірус та прибалти, зараз би всі щасливо качали газ цією чудовою трубою:

07.10.2025 12:16 Відповісти
Совок надо было добивать. И дробить раху на пару десятков регионов. но решили торговать и покупать энергоресурсы по дешёвке. Сейчас это желание тоже никуда не делось.
07.10.2025 12:40 Відповісти
Як саме "дробіть"? Яким чином. Розкажи.
07.10.2025 13:35 Відповісти
Фрау штазі сидіти б тихенько і мовчати, то н, треба засвітити своє комсомольське рило за наказом Путі.
07.10.2025 12:52 Відповісти
 
 