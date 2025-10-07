"В окупанта не так багато зброї і їжі, зате в кожного є прапор, тому що їхнє завдання — десь залізти і тикнути триколор", - офіцер ЗСУ

На Новопавлівському напрямку з літа тривають безперервні бої. Головна задача російських штурмовиків - "просочитися" крізь бойові порядки Сил оборони і встановити прапор.

Про це розповів Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки 5-ої окремої штурмової Київської бригади, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, бригада захищає одну з ділянок, через яку ще з початку літа, після взяття Курахового, ворог намагається просуватися на стик Запорозької, Дніпропетровської й Донецької областей.

"Причому дуже цікава річ, що тут в кожного російського окупанта не так багато запасів зброї і їжі. Зате в кожного є прапор, тому що їхнє завдання — десь залізти, тикнути прапор, а наше завдання — виявити це місце, локалізувати й знешкодити цього одноразового прапороносця", - розповів офіцер.

Тут важка бойова робота, тут немає такого однозначного наступу ворога, йдуть постійні зустрічні бої. Буває так, що наші позиції і ворожі позиції через одну хату, через декілька десятків метрів в лісі. Буває так, що наші позиції глибоко за ворожими, бо декілька заблукавших "ваньків" проникають за наші позиції. Дуже динамічний фронт.

