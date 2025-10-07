УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10324 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на Новопавлівському напрямку
692 2

"В окупанта не так багато зброї і їжі, зате в кожного є прапор, тому що їхнє завдання — десь залізти і тикнути триколор", - офіцер ЗСУ

Окупанти на Новопавлівському напрямку атакують безперервно

На Новопавлівському напрямку з літа тривають безперервні бої. Головна задача російських штурмовиків - "просочитися" крізь бойові порядки Сил оборони і встановити прапор.

Про це розповів Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки 5-ої окремої штурмової Київської бригади, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, бригада захищає одну з ділянок, через яку ще з початку літа, після взяття Курахового, ворог намагається просуватися на стик Запорозької, Дніпропетровської й Донецької областей.

"Причому дуже цікава річ, що тут в кожного російського окупанта не так багато запасів зброї і їжі. Зате в кожного є прапор, тому що їхнє завдання — десь залізти, тикнути прапор, а наше завдання — виявити це місце, локалізувати й знешкодити цього одноразового прапороносця", - розповів офіцер.

Тут важка бойова робота, тут немає такого однозначного наступу ворога, йдуть постійні зустрічні бої. Буває так, що наші позиції і ворожі позиції через одну хату, через декілька десятків метрів в лісі. Буває так, що наші позиції глибоко за ворожими, бо декілька заблукавших "ваньків" проникають за наші позиції. Дуже динамічний фронт.

Також дивіться: Прикордонники бригади "Гарт" взяли в полон двох російських військових на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (18962) ЗСУ (7973) 5 ОШБр (145)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то, підари своєю триколорною ганчіркою примушують нас відступати?

головний сержант сиротюк!
зараз третє тисячоліття на дворі. війна йде онлайн!
всі все бачать.
показати весь коментар
07.10.2025 15:37 Відповісти
В очко хай собі, кожен з підарів ото запхне, то так і позначать, свою територію та постійне місцезнаходження Асфабадітєлй.
показати весь коментар
07.10.2025 16:20 Відповісти
 
 