"У оккупантов не так много оружия и еды, зато у каждого есть флаг, потому что их задача — где-то залезть и воткнуть триколор", — офицер ВСУ

На Новопавловском направлении с лета продолжаются непрерывные бои. Главная задача российских штурмовиков - "просочиться" сквозь боевые порядки Сил обороны и установить флаг.

Об этом рассказал Юрий Сиротюк, главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, бригада защищает один из участков, через который еще с начала лета, после взятия Курахово, враг пытается продвигаться на стык Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.

"Причем очень интересная вещь, что здесь у каждого российского оккупанта не так много запасов оружия и еды. Зато у каждого есть флаг, потому что их задача - где-то залезть, ткнуть флаг, а наша задача - выявить это место, локализовать и обезвредить этого одноразового знаменосца", - рассказал офицер.

Здесь тяжелая боевая работа, здесь нет такого однозначного наступления врага, идут постоянные встречные бои. Бывает так, что наши позиции и вражеские позиции через один дом, через несколько десятков метров в лесу. Бывает так, что наши позиции глубоко за вражескими, потому что несколько заблудившихся "ваньков" проникают за наши позиции. Очень динамичный фронт.

