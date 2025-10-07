"У оккупантов не так много оружия и еды, зато у каждого есть флаг, потому что их задача — где-то залезть и воткнуть триколор", — офицер ВСУ
На Новопавловском направлении с лета продолжаются непрерывные бои. Главная задача российских штурмовиков - "просочиться" сквозь боевые порядки Сил обороны и установить флаг.
Об этом рассказал Юрий Сиротюк, главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, бригада защищает один из участков, через который еще с начала лета, после взятия Курахово, враг пытается продвигаться на стык Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.
"Причем очень интересная вещь, что здесь у каждого российского оккупанта не так много запасов оружия и еды. Зато у каждого есть флаг, потому что их задача - где-то залезть, ткнуть флаг, а наша задача - выявить это место, локализовать и обезвредить этого одноразового знаменосца", - рассказал офицер.
Здесь тяжелая боевая работа, здесь нет такого однозначного наступления врага, идут постоянные встречные бои. Бывает так, что наши позиции и вражеские позиции через один дом, через несколько десятков метров в лесу. Бывает так, что наши позиции глубоко за вражескими, потому что несколько заблудившихся "ваньков" проникают за наши позиции. Очень динамичный фронт.
головний сержант сиротюк!
зараз третє тисячоліття на дворі. війна йде онлайн!
всі все бачать.