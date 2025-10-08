"Стіна дронів" може бути використана для стеження за російськими танкерами, - фон дер Ляєн

Євросоюз має намір розмістити так звану "Стіну дронів" на своїх східних кордонах, її можна використовувати, зокрема, для стеження за "тіньовим флотом РФ".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Так, про намір використовувати проєкт "стіна дронів" для контролю над російськими танкерами глава ЄК заявила на пленарному засіданні Європарламенту в середу.

"Я говорю про такі загальноєвропейські флагмани, як Eastern Flank Watch і Drone Wall. Drone Wall - це наша відповідь на реалії сучасної війни... Від реагування на стихійні лиха до боротьби з міжнародною організованою злочинністю. Від моніторингу збройної міграції до контролю над російським тіньовим флотом", - сказала фон дер Ляєн.

