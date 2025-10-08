УКР
"Стіна дронів" може бути використана для стеження за російськими танкерами, - фон дер Ляєн

Фон дер ляєн про Стіну дронів

Євросоюз має намір розмістити так звану "Стіну дронів" на своїх східних кордонах, її можна використовувати, зокрема, для стеження за "тіньовим флотом РФ".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Так, про намір використовувати проєкт "стіна дронів" для контролю над російськими танкерами глава ЄК заявила на пленарному засіданні Європарламенту в середу.

"Я говорю про такі загальноєвропейські флагмани, як Eastern Flank Watch і Drone Wall. Drone Wall - це наша відповідь на реалії сучасної війни... Від реагування на стихійні лиха до боротьби з міжнародною організованою злочинністю. Від моніторингу збройної міграції до контролю над російським тіньовим флотом", - сказала фон дер Ляєн.

флот фон дер Ляєн Урсула дрони
Каким образом? Хотя у каждого своя стена. Сенина стена, следила за перемещениями зайцев на границе)
показати весь коментар
08.10.2025 12:42 Відповісти
ну прикольно звісно балакати ..

а в Україні в цей час в когось загинув син чи тато ... чи донька або дружина
показати весь коментар
08.10.2025 12:42 Відповісти
Это же Европа. Подождите 2-3 года и посмотрите будет ли вообще эта стена дронов.
показати весь коментар
08.10.2025 12:48 Відповісти
Слідкуйте,щоб хоч у вас над президентськими палацами нічого не літало...
показати весь коментар
08.10.2025 13:05 Відповісти
 
 