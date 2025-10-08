РУС
"Стена дронов" может быть использована для слежения за российскими танкерами, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен о Стене дронов

Евросоюз намерен разместить так называемую "Стену дронов" на своих восточных границах, ее можно использовать, в частности, для слежения за "теневым флотом РФ".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Так, о намерении использовать проект "стена дронов" для контроля над российскими танкерами глава ЕК заявила на пленарном заседании Европарламента в среду.

"Я говорю о таких общеевропейских флагманах, как Eastern Flank Watch и Drone Wall. Drone Wall - это наш ответ на реалии современной войны... От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооруженной миграции до контроля над российским теневым флотом", - сказала фон дер Ляйен.

флот (840) Урсула фон дер Ляйен (647) дроны (5017)
Каким образом? Хотя у каждого своя стена. Сенина стена, следила за перемещениями зайцев на границе)
показать весь комментарий
08.10.2025 12:42 Ответить
ну прикольно звісно балакати ..

а в Україні в цей час в когось загинув син чи тато ... чи донька або дружина
показать весь комментарий
08.10.2025 12:42 Ответить
Это же Европа. Подождите 2-3 года и посмотрите будет ли вообще эта стена дронов.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:48 Ответить
Слідкуйте,щоб хоч у вас над президентськими палацами нічого не літало...
показать весь комментарий
08.10.2025 13:05 Ответить
 
 