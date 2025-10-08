"Стена дронов" может быть использована для слежения за российскими танкерами, - фон дер Ляйен

Евросоюз намерен разместить так называемую "Стену дронов" на своих восточных границах, ее можно использовать, в частности, для слежения за "теневым флотом РФ".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Так, о намерении использовать проект "стена дронов" для контроля над российскими танкерами глава ЕК заявила на пленарном заседании Европарламента в среду.

"Я говорю о таких общеевропейских флагманах, как Eastern Flank Watch и Drone Wall. Drone Wall - это наш ответ на реалии современной войны... От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооруженной миграции до контроля над российским теневым флотом", - сказала фон дер Ляйен.

Больше читайте в нашем Telegram-канале