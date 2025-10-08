Рада не змогла призначити двох суддів Конституційного Суду

Верховна Рада України не підтримала жодного з чотирьох кандидатів на посади суддів Конституційного Суду за своєю квотою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

жоден із претендентів, рекомендованих дорадчою групою експертів, не набрав необхідних 226 голосів народних депутатів.

У зв’язку з цим буде оголошено новий конкурсний відбір кандидатів до Конституційного Суду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ