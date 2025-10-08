УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9063 відвідувача онлайн
Новини Призначення суддів КСУ
923 10

Рада не змогла призначити двох суддів Конституційного Суду

кс

Верховна Рада України не підтримала жодного з чотирьох кандидатів на посади суддів Конституційного Суду за своєю квотою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

жоден із претендентів, рекомендованих дорадчою групою експертів, не набрав необхідних 226 голосів народних депутатів.

У зв’язку з цим буде оголошено новий конкурсний відбір кандидатів до Конституційного Суду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (15249) КС (1431)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Не потрібно це ні раді, ні преzєдєнту, без КС для них краще
показати весь коментар
08.10.2025 14:34 Відповісти
+3
ХОЧУТЬ щоб український нарід призначив суддів ЛІНЧА для всіх - починаючи від "zEнералісімуса з zавгоZпом" до останнього "zТефанЧУКЧИ з куклуZхамією"
показати весь коментар
08.10.2025 14:59 Відповісти
+1
Суд, который не может отстоять своих решений, получающий за это огромные деньги за счет тех которых должен защищать? А нужен ли он? Если орган организму нужен только для удовольствия, но прокормить организм не может. Что без соли съест организм когда от голода будет загибаться?
показати весь коментар
08.10.2025 14:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не потрібно це ні раді, ні преzєдєнту, без КС для них краще
показати весь коментар
08.10.2025 14:34 Відповісти

показати весь коментар
08.10.2025 14:48 Відповісти
Суд, который не может отстоять своих решений, получающий за это огромные деньги за счет тех которых должен защищать? А нужен ли он? Если орган организму нужен только для удовольствия, но прокормить организм не может. Что без соли съест организм когда от голода будет загибаться?
показати весь коментар
08.10.2025 14:56 Відповісти
ХОЧУТЬ щоб український нарід призначив суддів ЛІНЧА для всіх - починаючи від "zEнералісімуса з zавгоZпом" до останнього "zТефанЧУКЧИ з куклуZхамією"
показати весь коментар
08.10.2025 14:59 Відповісти
ВЗРада є слуги куйла, котрі очікують, його приходу.
показати весь коментар
08.10.2025 15:05 Відповісти
Оскільки у слуг Зєлєнского у Раді більшість, то виходить, жоден із запропонованих дорадчою групою експертів Зєлєнского не влалтовує. Цікаво, чому? 🤔 Експертів влаштовує, а зеленого йуриста - ні?
показати весь коментар
08.10.2025 15:10 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2025 15:48 Відповісти
Наша пісня гарна, починай спочатку...
показати весь коментар
08.10.2025 16:01 Відповісти
Обычно таких называют
Лакеями и холуями
Почему у нас лакеев и холуев называют ИЗБРАННИКАМИ НАРОДА?
Или они- таки действительно - лицо народа?
До 2019 мне казалось
Что я живу в демократической европейской стране
А потом резко вернулась в совок
Как мы умудрились докатиться до подобного ***......а?
И не пишите мне всякой лажи
Я ГОЛОСОВАЛА ЗА ПОРОХА!!!!
показати весь коментар
08.10.2025 16:11 Відповісти
Мабуть грошей у кандидатів не вистачило
показати весь коментар
08.10.2025 16:19 Відповісти
 
 