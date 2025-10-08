Рада не змогла призначити двох суддів Конституційного Суду
Верховна Рада України не підтримала жодного з чотирьох кандидатів на посади суддів Конституційного Суду за своєю квотою.
жоден із претендентів, рекомендованих дорадчою групою експертів, не набрав необхідних 226 голосів народних депутатів.
У зв’язку з цим буде оголошено новий конкурсний відбір кандидатів до Конституційного Суду.
Лакеями и холуями
Почему у нас лакеев и холуев называют ИЗБРАННИКАМИ НАРОДА?
Или они- таки действительно - лицо народа?
До 2019 мне казалось
Что я живу в демократической европейской стране
А потом резко вернулась в совок
Как мы умудрились докатиться до подобного ***......а?
И не пишите мне всякой лажи
Я ГОЛОСОВАЛА ЗА ПОРОХА!!!!