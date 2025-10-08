РУС
Назначение судей КСУ
Рада не смогла назначить двух судей Конституционного Суда

Верховная Рада Украины не поддержала ни одного из четырех кандидатов на должности судей Конституционного Суда по своей квоте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ни один из претендентов, рекомендованных совещательной группой экспертов, не набрал необходимых 226 голосов народных депутатов.

В связи с этим будет объявлен новый конкурсный отбор кандидатов в Конституционный Суд.

ВР (29435) КС (2252)
Не потрібно це ні раді, ні преzєдєнту, без КС для них краще
08.10.2025 14:34

08.10.2025 14:48
Суд, который не может отстоять своих решений, получающий за это огромные деньги за счет тех которых должен защищать? А нужен ли он? Если орган организму нужен только для удовольствия, но прокормить организм не может. Что без соли съест организм когда от голода будет загибаться?
08.10.2025 14:56
ХОЧУТЬ щоб український нарід призначив суддів ЛІНЧА для всіх - починаючи від "zEнералісімуса з zавгоZпом" до останнього "zТефанЧУКЧИ з куклуZхамією"
08.10.2025 14:59
ВЗРада є слуги куйла, котрі очікують, його приходу.
08.10.2025 15:05
Оскільки у слуг Зєлєнского у Раді більшість, то виходить, жоден із запропонованих дорадчою групою експертів Зєлєнского не влалтовує. Цікаво, чому? 🤔 Експертів влаштовує, а зеленого йуриста - ні?
08.10.2025 15:10
08.10.2025 15:48
Наша пісня гарна, починай спочатку...
08.10.2025 16:01
Обычно таких называют
Лакеями и холуями
Почему у нас лакеев и холуев называют ИЗБРАННИКАМИ НАРОДА?
Или они- таки действительно - лицо народа?
До 2019 мне казалось
Что я живу в демократической европейской стране
А потом резко вернулась в совок
Как мы умудрились докатиться до подобного ***......а?
И не пишите мне всякой лажи
Я ГОЛОСОВАЛА ЗА ПОРОХА!!!!
08.10.2025 16:11
Мабуть грошей у кандидатів не вистачило
08.10.2025 16:19
 
 