Рада не смогла назначить двух судей Конституционного Суда
Верховная Рада Украины не поддержала ни одного из четырех кандидатов на должности судей Конституционного Суда по своей квоте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ни один из претендентов, рекомендованных совещательной группой экспертов, не набрал необходимых 226 голосов народных депутатов.
В связи с этим будет объявлен новый конкурсный отбор кандидатов в Конституционный Суд.
Лакеями и холуями
Почему у нас лакеев и холуев называют ИЗБРАННИКАМИ НАРОДА?
Или они- таки действительно - лицо народа?
До 2019 мне казалось
Что я живу в демократической европейской стране
А потом резко вернулась в совок
Как мы умудрились докатиться до подобного ***......а?
И не пишите мне всякой лажи
Я ГОЛОСОВАЛА ЗА ПОРОХА!!!!