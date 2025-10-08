Рада не смогла назначить двух судей Конституционного Суда

Верховная Рада Украины не поддержала ни одного из четырех кандидатов на должности судей Конституционного Суда по своей квоте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ни один из претендентов, рекомендованных совещательной группой экспертов, не набрал необходимых 226 голосов народных депутатов.

В связи с этим будет объявлен новый конкурсный отбор кандидатов в Конституционный Суд.

