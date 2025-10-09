Нічна атака дронами на Суми: пошкоджено об’єкти, жертв немає

З вечора 8 жовтня російські війська атакували Суми п’ятьма безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко.

"З 22:30 ворог атакував місто попередньо пʼятьма безпілотниками.

Влучання прийшлися не по житловому сектору. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

