Росіяни атакували Суми безпілотниками: є влучання у дах багатоповерхівки. ФОТОрепортаж
Удень 8 жовтня російські безпілотники атакували Суми. Один із дронів влучив у дах багатоповерхівки у Зарічному районі.
Про це повідомили в МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Там розповіли, що перший "приліт" – у Ковпаківському районі міста. Унаслідок удару відбулося загорання нежитлового приміщення, пошкоджені приватні житлові будинки. Попередньо без постраждалих.
У Зарічному районі через удар по даху житлового будинку є пошкодження будівлі, вибиті вікна, повідомляють кореспонденти "Суспільного" з місця події.
"Суспільне" публікує фото з місця удару безпілотником по даху житлового будинку:
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jolli Rabbit
показати весь коментар08.10.2025 17:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль