Росіяни атакували Суми безпілотниками: є влучання у дах багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Удень 8 жовтня російські безпілотники атакували Суми. Один із дронів влучив у дах багатоповерхівки у Зарічному районі.

Про це повідомили в МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що перший "приліт" – у Ковпаківському районі міста. Унаслідок удару відбулося загорання нежитлового приміщення, пошкоджені приватні житлові будинки. Попередньо без постраждалих.

У Зарічному районі через удар по даху житлового будинку є пошкодження будівлі, вибиті вікна, повідомляють кореспонденти "Суспільного" з місця події.

"Суспільне" публікує фото з місця удару безпілотником по даху житлового будинку:







