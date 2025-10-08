РУС
Россияне атаковали Сумы беспилотниками: есть попадание в крышу многоэтажки. ФОТОрепортаж

Днем 8 октября российские беспилотники атаковали Сумы. Один из дронов попал в крышу многоэтажки в Заречном районе.

Об этом сообщили в ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что первый "прилет" - в Ковпаковском районе города. В результате удара произошло возгорание нежилого помещения, повреждены частные жилые дома. Предварительно - без пострадавших.

В Заречном районе из-за удара по крыше жилого дома есть повреждения здания, выбиты окна, сообщают корреспонденты "Суспільного" с места происшествия.

"Суспільне" публикует фото с места удара беспилотником по крыше жилого дома:

Ударів у відповідь традиційно не буде нажаль.
