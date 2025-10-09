Ночная атака дронами на Сумы: повреждены объекты, жертв нет

С вечера 8 октября российские войска атаковали Сумы пятью беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Кривошеенко.

"С 22:30 враг атаковал город предварительно пятью беспилотниками.

Попадания пришлись не по жилому сектору. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

