Ночная атака дронами на Сумы: повреждены объекты, жертв нет

БПЛА атаковали Сумы

С вечера 8 октября российские войска атаковали Сумы пятью беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Кривошеенко.

"С 22:30 враг атаковал город предварительно пятью беспилотниками.

Попадания пришлись не по жилому сектору. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

беспилотник (4386) Сумская область (3755) Сумы (1266) Сумский район (427)
З 5 збили нуль і так завжди у нас.В доповідях збивають 80-90% .
09.10.2025 07:07 Ответить
 
 