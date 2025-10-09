Ночная атака дронами на Сумы: повреждены объекты, жертв нет
С вечера 8 октября российские войска атаковали Сумы пятью беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Кривошеенко.
"С 22:30 враг атаковал город предварительно пятью беспилотниками.
Попадания пришлись не по жилому сектору. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кабачок
показать весь комментарий09.10.2025 07:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль