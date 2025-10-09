УКР
Зеленський: Розвідка США допомагає викривати українських посадовців, пов’язаних із Росією

Розвідка США

Президент Володимир Зеленський заявив, що американська розвідка допомагає Україні не лише у відбитті російських повітряних атак, а й у викритті високопосадовців, які мають зв’язки з Росією.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З розвідкою США ми працюємо. Безумовно, передусім для того, щоб захищатися. Важливі дані. Всі системи: Patriot, NASAMS, IRIS-T - без розвідки США - це трохи обмежені дані, тобто їх не вистачає, щоби захищатися. Ми з розвідкою партнерів працюємо. І над іншими речами. Виявляти деякі терористичні дії рускіх всередині нашої держави щодо, скажімо так, високих посадовців, нам допомагають наші партнери", - сказав президент.

За його словами, співпраця також стосується виявлення "деяких терористичних дій росіян усередині держави", зокрема щодо високопосадовців. "Деяка інформація є від наших партнерів. Це важлива допомога", - наголосив Зеленський.

Єрмак поза пдоізрою?
Ха-ха! Разведка США, оказывается, проявляет кротов внутри Украины? Может быть на х** поменять разведку и контрразведку украинскую на американскую? Кстати было бы просто зашибись. Хотя сколько американцы рассказывают о ермаке-воз и ныне там.
Конечно поза. Хто ще може підозрювати його в праці на Україну
Вдалий кадр зробили американські штірліци! Ризикували!
Погано шо розвідка США не гасить наших високопосадовців - які затаруються баблом
Так це ті самі , от тільки народ не дав їм здати Україну , а хйло взбішене наказало, що вижививуть вони лиш тоді , коли знищуватимуть її мародерною війною зсередини ... Тобто, посадив на самаакпуємасть . Та тільки тепер, коли війна знищує рашку , їм туди немає ПРитулку, а в Україні на них чекає гілляка, якщо не допоможуть рашистам вибрати ПРорузьку владу ...
І , що таки нема , кроти самі повиздихали, чи латентні як вся зеКоМанда...
НА ЗАХИСТ ТЦК! ТЦК-це і є перша лінія фронту. Бо воїни ТЦК виконують найважчу місію для оборони країни. Вони поповнюють ЗСУ бійцями що дає змогу нам воювати та зупинити рашистів а інакше московіти би вже топтали Україну. Треба воїнів ТЦК прирівняти до тих хто воює на нулі і дати їм всі пільги і зарплату.Надавати їм позачергові військові звання і нагороджувати бойовими орденами і медалями . Бо воїни ТЦК стоять на перешкоді ухилянтів і дезертирів тим самим зміцнюючи нашу Армію. Майор міліції в запасі з 2014 року .Хрущ ,І ,П.
Усі зрадники у ОПі .
Ніііііі не можна це ж свої люди!
Ну, так воно і є, бо свої правоохоронці отримують список зрадників від оп.
Ну і? Зєля, тобі з 2021 року до 24 лютого 2022 року американська розвідка, розвідки других держав прокричали більше 40 разів, що почнеться повномасштабне вторгнення кацапів, а ****, що робила?
Попхалося на Букавель горілочку з єрмаком попивати. До сраки твоє хрипате каркання - "борець" з корупцією.
А що там із списком москальських кротів на 50 осіб?
