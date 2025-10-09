Зеленський: Розвідка США допомагає викривати українських посадовців, пов’язаних із Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що американська розвідка допомагає Україні не лише у відбитті російських повітряних атак, а й у викритті високопосадовців, які мають зв’язки з Росією.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З розвідкою США ми працюємо. Безумовно, передусім для того, щоб захищатися. Важливі дані. Всі системи: Patriot, NASAMS, IRIS-T - без розвідки США - це трохи обмежені дані, тобто їх не вистачає, щоби захищатися. Ми з розвідкою партнерів працюємо. І над іншими речами. Виявляти деякі терористичні дії рускіх всередині нашої держави щодо, скажімо так, високих посадовців, нам допомагають наші партнери", - сказав президент.

За його словами, співпраця також стосується виявлення "деяких терористичних дій росіян усередині держави", зокрема щодо високопосадовців. "Деяка інформація є від наших партнерів. Це важлива допомога", - наголосив Зеленський.

