Зеленский: Разведка США помогает разоблачать украинских чиновников, связанных с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что американская разведка помогает Украине не только в отражении российских воздушных атак, но и в разоблачении чиновников, которые имеют связи с Россией.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С разведкой США мы работаем. Безусловно, прежде всего для того, чтобы защищаться. Важны данные. Все системы: Patriot, NASAMS, IRIS-T - без разведки США - это немного ограниченные данные, то есть их не хватает, чтобы защищаться. Мы с разведкой партнеров работаем. И над другими вещами. Выявлять некоторые террористические действия русских внутри нашего государства в отношении, скажем так, высоких должностных лиц, нам помогают наши партнеры", - сказал президент.

По его словам, сотрудничество также касается выявления "некоторых террористических действий россиян внутри государства", в частности в отношении высокопоставленных чиновников. "Некоторая информация есть от наших партнеров. Это важная помощь", - подчеркнул Зеленский.

