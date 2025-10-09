РУС
Зеленский: Разведка США помогает разоблачать украинских чиновников, связанных с Россией

Разведка США

Президент Владимир Зеленский заявил, что американская разведка помогает Украине не только в отражении российских воздушных атак, но и в разоблачении чиновников, которые имеют связи с Россией.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С разведкой США мы работаем. Безусловно, прежде всего для того, чтобы защищаться. Важны данные. Все системы: Patriot, NASAMS, IRIS-T - без разведки США - это немного ограниченные данные, то есть их не хватает, чтобы защищаться. Мы с разведкой партнеров работаем. И над другими вещами. Выявлять некоторые террористические действия русских внутри нашего государства в отношении, скажем так, высоких должностных лиц, нам помогают наши партнеры", - сказал президент.

По его словам, сотрудничество также касается выявления "некоторых террористических действий россиян внутри государства", в частности в отношении высокопоставленных чиновников. "Некоторая информация есть от наших партнеров. Это важная помощь", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский Владимир (22185) разведка (4231) США (28027)
+13
Єрмак поза пдоізрою?
09.10.2025 10:33 Ответить
+10
09.10.2025 10:36 Ответить
+9
Ха-ха! Разведка США, оказывается, проявляет кротов внутри Украины? Может быть на х** поменять разведку и контрразведку украинскую на американскую? Кстати было бы просто зашибись. Хотя сколько американцы рассказывают о ермаке-воз и ныне там.
09.10.2025 10:33 Ответить
Єрмак поза пдоізрою?
09.10.2025 10:33 Ответить
Конечно поза. Хто ще може підозрювати його в праці на Україну
09.10.2025 11:03 Ответить
Ха-ха! Разведка США, оказывается, проявляет кротов внутри Украины? Может быть на х** поменять разведку и контрразведку украинскую на американскую? Кстати было бы просто зашибись. Хотя сколько американцы рассказывают о ермаке-воз и ныне там.
09.10.2025 10:33 Ответить
09.10.2025 10:36 Ответить
Вдалий кадр зробили американські штірліци! Ризикували!
09.10.2025 10:44 Ответить
Погано шо розвідка США не гасить наших високопосадовців - які затаруються баблом
09.10.2025 10:37 Ответить
Так це ті самі , от тільки народ не дав їм здати Україну , а хйло взбішене наказало, що вижививуть вони лиш тоді , коли знищуватимуть її мародерною війною зсередини ... Тобто, посадив на самаакпуємасть . Та тільки тепер, коли війна знищує рашку , їм туди немає ПРитулку, а в Україні на них чекає гілляка, якщо не допоможуть рашистам вибрати ПРорузьку владу ...
09.10.2025 10:54 Ответить
І , що таки нема , кроти самі повиздихали, чи латентні як вся зеКоМанда...
09.10.2025 10:40 Ответить
Усі зрадники у ОПі .
09.10.2025 10:45 Ответить
09.10.2025 10:51 Ответить
Ніііііі не можна це ж свої люди!
09.10.2025 10:53 Ответить
Ну, так воно і є, бо свої правоохоронці отримують список зрадників від оп.
09.10.2025 10:58 Ответить
Ну і? Зєля, тобі з 2021 року до 24 лютого 2022 року американська розвідка, розвідки других держав прокричали більше 40 разів, що почнеться повномасштабне вторгнення кацапів, а ****, що робила?
Попхалося на Букавель горілочку з єрмаком попивати. До сраки твоє хрипате каркання - "борець" з корупцією.
09.10.2025 11:03 Ответить
А що там із списком москальських кротів на 50 осіб?
09.10.2025 11:22 Ответить
Щоб зайти у сусідній кабінет на Банковій і заарештувати дерьмака розвідка США не потрібна
09.10.2025 11:56 Ответить
 
 