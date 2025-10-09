Україна має план "А" і "Б" для захисту енергетики, - Зеленський

Попри нестачу ППО Україна продовжить оборону енергосистеми. Є два плани дій на випадок атак по газовій інфраструктурі: власний видобуток та імпорт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами.

"Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати. Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення", - сказав глава держави.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він підкреслив, що йдеться не лише про забезпечення достатньої кількості перехоплювачів, а й про розширення систем запуску дронів. За його словами, ці системи вже довели свою ефективність, але головним завданням залишається збільшення їх кількості.

"Перехоплювачі непогано збивають. Наприклад, лінія на Чернігівщині. Була доповідь на Ставці щодо одного з ударів - 36 "шахедів" залітало, 22 збивалося перехоплювачами. Тобто загалом кількість збиття збільшується, кількість систем буде збільшуватися. Працюємо над цим", - зазначив Зеленський.

Та додав, що Україна готова захищати і відновлювати енергосистему після атак ворога, а загрози енергетичній та газовій інфраструктурі - зрозумілі.

"У нас є план "А" і є план "Б". У плані "Б", якщо буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план "Б". План "А" - коли ми більше використовуємо свій видобуток", - пояснив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна втратила 60% видобутку газу напередодні зими через удари РФ, – Bloomberg