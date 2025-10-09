УКР
Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
Україна має план "А" і "Б" для захисту енергетики, - Зеленський

Зеленський: у разі атак на газову інфраструктуру Україна готова до імпорту

Попри нестачу ППО Україна продовжить оборону енергосистеми. Є два плани дій на випадок атак по газовій інфраструктурі: власний видобуток та імпорт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами.

"Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати. Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що йдеться не лише про забезпечення достатньої кількості перехоплювачів, а й про розширення систем запуску дронів. За його словами, ці системи вже довели свою ефективність, але головним завданням залишається збільшення їх кількості.

"Перехоплювачі непогано збивають. Наприклад, лінія на Чернігівщині. Була доповідь на Ставці щодо одного з ударів - 36 "шахедів" залітало, 22 збивалося перехоплювачами. Тобто загалом кількість збиття збільшується, кількість систем буде збільшуватися. Працюємо над цим", - зазначив Зеленський.

Та додав, що Україна готова захищати і відновлювати енергосистему після атак ворога, а загрози енергетичній та газовій інфраструктурі - зрозумілі.

"У нас є план "А" і є план "Б". У плані "Б", якщо буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план "Б". План "А" - коли ми більше використовуємо свій видобуток", - пояснив президент.

Топ коментарі
+13
Цинічне брехло.
09.10.2025 11:48 Відповісти
+10
План "А" - запілити гундосик.
План "Б" - звалити на вілу в Італію до мами Рими.
09.10.2025 11:49 Відповісти
+9
Ше є забористий план
09.10.2025 11:51 Відповісти
Цинічне брехло.
09.10.2025 11:48 Відповісти
Ну, він не сам це порахував або вигадав. Йому ці липові цифри дали ті хто рятує цим виключно свої ср£ки за повну здачу неба рашистам.
І тут більшій набір літер.
От хачаби в Чернгівщині : Б і Ч....плани шахедами виконані(
09.10.2025 12:32 Відповісти
План "А" - запілити гундосик.
План "Б" - звалити на вілу в Італію до мами Рими.
09.10.2025 11:49 Відповісти
Є ще план "Z""С"... Але це для нього резервний варіант
09.10.2025 11:52 Відповісти
Найкращий план ЗЄ 🤡
09.10.2025 12:14 Відповісти
В українській абетці ще купа букеєв - буде з чого вибирати...От послухаєш такого "стратига" і сум голову збирає...
09.10.2025 11:50 Відповісти
"У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України" (с)
Тут зайвим буде щось коментувати...
09.10.2025 11:57 Відповісти
Лишилось питання - чим думати? Головою чи головкою, скоріше другим...
09.10.2025 12:45 Відповісти
Тут якраз все просто - за нього завжди думали інші люди, а голобородько лише читав текст.
Було б смішно, якби не було так сумно
09.10.2025 13:22 Відповісти
Ше є забористий план
09.10.2025 11:51 Відповісти
...т
09.10.2025 11:54 Відповісти
Знову одні плани, мабуть вже скурили
09.10.2025 11:52 Відповісти
кого кого?
Є два плани дій на випадок атак по газовій інфраструктурі: власний видобуток та імпорт Джерело: https://censor.net/ua/n3578698
хороші у вас плани товаріщ
1 - Україна втратила 60% видобутку газу напередодні зими через удари РФ, - Bloomberg Джерело: https://censor.net/n3578682
2 - а якщо грошей не позичать?
09.10.2025 11:53 Відповісти
Ти ба плановий? Це мабуть як план А та Б літнього наступу 2023року.
09.10.2025 11:55 Відповісти
А якщо знищать інфраструктуру і не буде можливості для імпорту... То який план буде задіяний? Чи так далеко не думали?
09.10.2025 11:57 Відповісти
блекаут в москві
09.10.2025 11:59 Відповісти
А и Б сидели на трубе...
А упала Б пропала
Кто остался на трубе?
09.10.2025 11:57 Відповісти
Тобто, іншими словами, є 3 плани, а не 2)
09.10.2025 12:13 Відповісти
план збереження енергетики це план знищення енергетики кремліських ******
09.10.2025 11:59 Відповісти
попередні плани Н А Є та М - виконані успішно. як доказ - трипільська тец
09.10.2025 12:00 Відповісти
Курва хрипата,куди сховав корвети? Нафуя вони були потрібні Україні,гроші українців не знав куди всунути?
09.10.2025 12:03 Відповісти
А буде план Ze чи Pu. Шо одне і теж
09.10.2025 12:04 Відповісти
З твоїми "потужними" планами українці можуть не пережити цю зиму! 🤬
09.10.2025 12:07 Відповісти
09.10.2025 12:17 Відповісти
Що буде в плані "Д"? Чи план щодо планування планів ще не виконано?
09.10.2025 12:17 Відповісти
"З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте."

Так, знаемо.
09.10.2025 12:22 Відповісти
Вчора "мав нагоду" особисто спостерігати, як ті плани пішли коту під хвіст...
09.10.2025 12:22 Відповісти
"Перехватчики неплохо сбивают. Например, линия на Черниговщине. Был доклад на Ставке по одному из ударов - 36 "шахедов" залетало, 22 сбивалось перехватчиками. То есть в целом количество сбития увеличивается, количество систем будет увеличиваться. Работаем над этим", - отметил Зеленский.

Не вірте пане президент, не вірте.
Аби так було міста і села не сиділи би без світла, а діти хоч зрідка ходили до школи.
Це жахливо, що президенту навіть.не бояться брехати.
09.10.2025 12:25 Відповісти
пане президент??це ви до кого??...
09.10.2025 12:45 Відповісти
Та цих планів у мене дофіга!
09.10.2025 12:32 Відповісти
У нас есть план "А" и есть план "Б"...
Но 60% газовой инфраструктуры уже нет...
09.10.2025 12:40 Відповісти
У Зегевары еще не было проблем с планами. В отличии от всего остального...
09.10.2025 13:21 Відповісти
Так плани він накладає регулярно. Але де втілення хоч одного єдиного???
09.10.2025 13:21 Відповісти
Взагалі дивує: стільки напиз..ти (наговорити), і про міл'ярд дерев, і про фуфломінго, і про 3000 ракет, і про 4000$ зарплатні, і про цікаве (для кого?) рішення про зменшення вартості газу, і т. д., і не мати ні краплини сорому за відверту брехню.
А піпл (стадо) хаває?
09.10.2025 13:24 Відповісти
 
 