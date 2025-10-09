РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10937 посетителей онлайн
Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
521 24

Украина имеет план "А" и "Б" для защиты энергетики, - Зеленский

Зеленский: в случае атак на газовую инфраструктуру Украина готова к импорту

Несмотря на недостаток ПВО Украина продолжит оборону энергосистемы. Есть два плана действий на случай атак по газовой инфраструктуре: собственная добыча и импорт.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами.

"Энергетику надо защищать, и мы будем ее защищать. Не хватает систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, вы, в принципе, все знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится и есть увеличение", - сказал глава государства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул, что речь идет не только об обеспечении достаточного количества перехватчиков, но и о расширении систем запуска дронов. По его словам, эти системы уже доказали свою эффективность, но главной задачей остается увеличение их количества.

"Перехватчики неплохо сбивают. Например, линия на Черниговщине. Был доклад на Ставке по одному из ударов - 36 "шахедов" залетало, 22 сбивалось перехватчиками. То есть в целом количество сбития увеличивается, количество систем будет увеличиваться. Работаем над этим", - отметил Зеленский.

И добавил, что Украина готова защищать и восстанавливать энергосистему после атак врага, а угрозы энергетической и газовой инфраструктуре - понятны.

"У нас есть план "А" и есть план "Б". В плане "Б", если будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. Это план "Б". План "А" - когда мы больше используем свою добычу", - пояснил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина потеряла 60% добычи газа накануне зимы из-за ударов РФ, - Bloomberg

Автор: 

Зеленский Владимир (22185) ПВО (3174) энергетика (2652)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Цинічне брехло.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:48 Ответить
+4
План "А" - запілити гундосик.
План "Б" - звалити на вілу в Італію до мами Рими.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:49 Ответить
+4
В українській абетці ще купа букеєв - буде з чого вибирати...От послухаєш такого "стратига" і сум голову збирає...
показать весь комментарий
09.10.2025 11:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цинічне брехло.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:48 Ответить
План "А" - запілити гундосик.
План "Б" - звалити на вілу в Італію до мами Рими.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:49 Ответить
Є ще план "Z""С"... Але це для нього резервний варіант
показать весь комментарий
09.10.2025 11:52 Ответить
Найкращий план ЗЄ 🤡
показать весь комментарий
09.10.2025 12:14 Ответить
В українській абетці ще купа букеєв - буде з чого вибирати...От послухаєш такого "стратига" і сум голову збирає...
показать весь комментарий
09.10.2025 11:50 Ответить
"У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України" (с)
Тут зайвим буде щось коментувати...
показать весь комментарий
09.10.2025 11:57 Ответить
Ше є забористий план
показать весь комментарий
09.10.2025 11:51 Ответить
...т
показать весь комментарий
09.10.2025 11:54 Ответить
Знову одні плани, мабуть вже скурили
показать весь комментарий
09.10.2025 11:52 Ответить
кого кого?
Є два плани дій на випадок атак по газовій інфраструктурі: власний видобуток та імпорт Джерело: https://censor.net/ua/n3578698
хороші у вас плани товаріщ
1 - Україна втратила 60% видобутку газу напередодні зими через удари РФ, - Bloomberg Джерело: https://censor.net/n3578682
2 - а якщо грошей не позичать?
показать весь комментарий
09.10.2025 11:53 Ответить
Ти ба плановий? Це мабуть як план А та Б літнього наступу 2023року.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:55 Ответить
А якщо знищать інфраструктуру і не буде можливості для імпорту... То який план буде задіяний? Чи так далеко не думали?
показать весь комментарий
09.10.2025 11:57 Ответить
блекаут в москві
показать весь комментарий
09.10.2025 11:59 Ответить
А и Б сидели на трубе...
А упала Б пропала
Кто остался на трубе?
показать весь комментарий
09.10.2025 11:57 Ответить
Тобто, іншими словами, є 3 плани, а не 2)
показать весь комментарий
09.10.2025 12:13 Ответить
план збереження енергетики це план знищення енергетики кремліських ******
показать весь комментарий
09.10.2025 11:59 Ответить
попередні плани Н А Є та М - виконані успішно. як доказ - трипільська тец
показать весь комментарий
09.10.2025 12:00 Ответить
Курва хрипата,куди сховав корвети? Нафуя вони були потрібні Україні,гроші українців не знав куди всунути?
показать весь комментарий
09.10.2025 12:03 Ответить
А буде план Ze чи Pu. Шо одне і теж
показать весь комментарий
09.10.2025 12:04 Ответить
З твоїми "потужними" планами українці можуть не пережити цю зиму! 🤬
показать весь комментарий
09.10.2025 12:07 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2025 12:17 Ответить
Що буде в плані "Д"? Чи план щодо планування планів ще не виконано?
показать весь комментарий
09.10.2025 12:17 Ответить
"З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте."

Так, знаемо.
показать весь комментарий
09.10.2025 12:22 Ответить
Вчора "мав нагоду" особисто спостерігати, як ті плани пішли коту під хвіст...
показать весь комментарий
09.10.2025 12:22 Ответить
 
 