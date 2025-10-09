ЄС обговорить "репараційні позики" Україні з російських активів 10 жовтня, - ЗМІ
Міністри економіки та фінансів Євросоюзу 10 жовтня проведуть у Люксембургу зустріч, на якій обговорять можливість надання Україні так званих "репараційних позик" за рахунок заморожених російських активів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду"
Як зазначається, обговорення відбудеться під час неформального сніданку перед засіданням Ради ЄС з економічних і фінансових питань (ЕкоФін). Початок зустрічі заплановано на 10:00 за київським часом.
Єврокомісія представить останні пропозиції щодо використання заморожених активів Росії для підтримки України. За словами співрозмовників видання, триває етап, коли Комісія відповідає на численні запитання держав-членів, зокрема щодо гарантій для Бельгії, на території якої розміщені більшість російських активів через депозитарій Euroclear.
Держави ЄС можуть надавати Бельгії двосторонні гарантії або забезпечувати їх через бюджет ЄС у наступному фінансовому циклі.
Після засідання ЕкоФіну питання "репараційних позик" планується винести на розгляд Європейської ради 23-24 жовтня, після чого Єврокомісія має підготувати деталізовану пропозицію. Також міністри заслухають оновлену інформацію про фінансову підтримку України та вплив санкцій на економіку РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль