ЄС обговорить "репараційні позики" Україні з російських активів 10 жовтня, - ЗМІ

Міністри економіки та фінансів Євросоюзу 10 жовтня проведуть у Люксембургу зустріч, на якій обговорять можливість надання Україні так званих "репараційних позик" за рахунок заморожених російських активів.

Як зазначається, обговорення відбудеться під час неформального сніданку перед засіданням Ради ЄС з економічних і фінансових питань (ЕкоФін). Початок зустрічі заплановано на 10:00 за київським часом.

Єврокомісія представить останні пропозиції щодо використання заморожених активів Росії для підтримки України. За словами співрозмовників видання, триває етап, коли Комісія відповідає на численні запитання держав-членів, зокрема щодо гарантій для Бельгії, на території якої розміщені більшість російських активів через депозитарій Euroclear.

Держави ЄС можуть надавати Бельгії двосторонні гарантії або забезпечувати їх через бюджет ЄС у наступному фінансовому циклі.

Після засідання ЕкоФіну питання "репараційних позик" планується винести на розгляд Європейської ради 23-24 жовтня, після чого Єврокомісія має підготувати деталізовану пропозицію. Також міністри заслухають оновлену інформацію про фінансову підтримку України та вплив санкцій на економіку РФ.

