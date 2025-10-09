ЕС обсудит "репарационные займы" Украине из российских активов 10 октября, - СМИ

Министры экономики и финансов Евросоюза 10 октября проведут в Люксембурге встречу, на которой обсудят возможность предоставления Украине так называемых "репарационных займов" за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду"

Как отмечается, обсуждение состоится во время неформального завтрака перед заседанием Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ЭкоФин). Начало встречи запланировано на 10:00 по киевскому времени.

Еврокомиссия представит последние предложения по использованию замороженных активов России для поддержки Украины. По словам собеседников издания, продолжается этап, когда Комиссия отвечает на многочисленные вопросы государств-членов, в частности относительно гарантий для Бельгии, на территории которой размещены большинство российских активов через депозитарий Euroclear.

Государства ЕС могут предоставлять Бельгии двусторонние гарантии или обеспечивать их через бюджет ЕС в следующем финансовом цикле.

После заседания ЭкоФина вопрос "репарационных займов" планируется вынести на рассмотрение Европейского совета 23-24 октября, после чего Еврокомиссия должна подготовить детализированное предложение. Также министры заслушают обновленную информацию о финансовой поддержке Украины и влияние санкций на экономику РФ.

