Окупанти обстріляли Львівку на Донеччині касетними боєприпасами, – 11 армійський корпус

Російські війська завдали удару по селищу Львівка поблизу Краматорська, застосувавши касетні боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив 11 армійський корпус.

Військові зазначили, що, росіяни завдали удару, ймовірно, реактивною системою залпового вогню поблизу дитячого майданчика та магазину.

"Росія фактично щоденно обстрілює Краматорську громаду. На цього разу окупанти використовували касетні боєприпаси, щоб вдарити по селищу Львівка неподалік Краматорська. Удар, імовірно, РСЗВ був завданий поблизу дитячого майданчику та сільського магазину", - йдеться у повідомленні.

В 11 армійському корпусі зазначили, що подальші деталі уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив по центру Слов’янська: восьмеро поранених, пошкоджено щонайменше 26 будинків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж