УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10574 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Донеччини
155 1

Окупанти обстріляли Львівку на Донеччині касетними боєприпасами, – 11 армійський корпус

РФ застосувала касетні боєприпаси по Львівці

Російські війська завдали удару по селищу Львівка поблизу Краматорська, застосувавши касетні боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив 11 армійський корпус.

Військові зазначили, що, росіяни завдали удару, ймовірно, реактивною системою залпового вогню поблизу дитячого майданчика та магазину.

"Росія фактично щоденно обстрілює Краматорську громаду. На цього разу окупанти використовували касетні боєприпаси, щоб вдарити по селищу Львівка неподалік Краматорська. Удар, імовірно, РСЗВ був завданий поблизу дитячого майданчику та сільського магазину", - йдеться у повідомленні.

В 11 армійському корпусі зазначили, що подальші деталі уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив по центру Слов’янська: восьмеро поранених, пошкоджено щонайменше 26 будинків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (9771) касетні боєприпаси (131) Краматорський район (761) Львівка (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну а ми в свою чергу традиційно не завдаємо ударів у відповідь по ворогу, бо можуть постраждати россійські окупанти.
показати весь коментар
09.10.2025 12:50 Відповісти
 
 