Новости Обстрелы Донетчины
Оккупанты обстреляли Львовку на Донетчине кассетными боеприпасами, - 11 армейский корпус

РФ применила кассетные боеприпасы по Львовке

Российские войска нанесли удар по поселку Львовка вблизи Краматорска, применив кассетные боеприпасы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил 11 армейский корпус.

Военные отметили, что, россияне нанесли удар, вероятно, реактивной системой залпового огня вблизи детской площадки и магазина.

"Россия фактически ежедневно обстреливает Краматорскую громаду. На этот раз оккупанты использовали кассетные боеприпасы, чтобы ударить по поселку Львовка неподалеку от Краматорска. Удар, вероятно, РСЗО был нанесен вблизи детской площадки и сельского магазина", - говорится в сообщении.

В 11 армейском корпусе отметили, что дальнейшие детали уточняются.

Донецкая область (10945) кассетные боеприпасы (101) Краматорский район (753) Львовка (1)
Ну а ми в свою чергу традиційно не завдаємо ударів у відповідь по ворогу, бо можуть постраждати россійські окупанти.
