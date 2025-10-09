Нацполіція пропонує посилити покарання за переправлення людей і продаж зброї
Національна поліція виступає за посилення відповідальності за незаконне переправлення людей через кордон та продаж трофейної зброї й боєприпасів, у тому числі криміналітету.
Про це заявив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
За його словами, йдеться про суворіші санкції Кримінального кодексу, збільшення розміру застав, а для організаторів злочинних схем - навіть безальтернативне тримання під вартою.
"В умовах війни ми зіткнулися з явищами, які раніше не були такими масштабними. До прикладу, незаконне переправлення людей через державний кордон, торгівля трофейною зброєю чи боєприпасами, зокрема криміналітету. Такі злочини становлять колосальну загрозу для національної безпеки, бо підривають обороноздатність", - зазначив Рубель.
Крім того, він пропонує створити єдину банківську систему для обслуговування оборонних контрактів - від замовника до підрядника. Це дозволить забезпечити прозорість платежів та оплачувати роботу виробника лише після перевірки документів банком, а також своєчасно виявляти завищення чи зловживання.
Ще один напрямок - боротьба з контрабандою, особливо через "буси". За словами Рубеля, ефективним стане обмін онлайн-даними в режимі tax free із сусідніми країнами, щоб жоден товар не проходив без контролю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Разом із собою забрати заброньованих держлужбовців.
Виконувати Конституцію.
Набирати наймайнців закордоном, відкрити кордони бо ми не КНДР.
Дозволити громадянам мати зброю для самозахисту себе за домівки.
держ службовів так. броняїм не потрібна
а найманці то десь 2500-5000 убитих енотів в добу. гроші Ви заплатите?
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що отримав 2024 року в Укрпошті заробітну плату з 15%-вою доплатою за роботу з державною таємницею 11,72 млн грн до оподаткування або 970 тис. грн на місяць.
Чи треба хворих кидати на передову, "ви захистники"
якщо порівняти скільки є витрати на мобілізованого хворого у держави, то краще набирати за гроші, за велики гроші і буде дешевше.
були зміни щодо категорії придатності
тепер непридатні - це інваліди або досить наближений до них стан здоров'я
придатні до служби у тилу
придатні повністю до бойових підрозділів.
---
немає розуміння скільки треба людей у тил та також нема порядку демобілізації навіть тих хто у тилу, якщов них немає потреби.
Ці люди не дуже потрібні як робітники у цивільному житті, чо задля чого вони у армії. Які обов'яки вони мають виконувати?
Ось приводжу приклади пунк Б це завжди:
Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони
Стаття 4 б) хронічні вірусні гепатити з помірними порушеннями функцій
Стаття 5 б) хвороба, зумовлена ВІЛ, з імунною субкомпенсацією
Стаття 14 б) помірно виражені стійкі психічні розлади
Стаття 19 б) розумова відсталість легкого ступеня
Стаття 22 б) епілепсія з поодинокими і рідкими (судомними і безсудомними) епілептичними нападами без психічних порушень
Стаття 28 Включено: усі форми глаукоми
б) у розвиненій стадії на одному оці; у початковій стадії одного або обох очей
Стаття 29 Включено: зорові розлади, пов'язані з хворобами м'язів ока, порушенням співдружніх рухів, усі форми косоокості
б) те саме за відсутності диплопії; співдружня косоокість за відсутності бінокулярного зору
Стаття 30
б) короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 6,0 дптр і до 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 3,0 дптр
Стаття 31
б) гострота зору обох очей з корекцією до 0,5; гострота зору одного ока з корекцією вище 0,5 при гостроті зору другого ока з корекцією до 0,2
Стаття 36
б) двобічна тяжка приглухуватість (вирахуване середньоарифметичне значення порогів слуху на частотах 0,5; 1; 2 та 4 кГц за даними порогової тональної аудіометрії знаходиться в межах 65-80 дБ)
Стаття 38 некоронарогенні хвороби серця
б) із серцевою недостатністю I-IIА стадії
Стаття 39
б) гіпертонічна хвороба III стадії без незворотних структурних уражень органів-мішеней; гіпертонічна хвороба II стадії
Стаття 40 ішемічна хвороба серця
б) із серцевою недостатністю IIА стадії
Стаття 61 Включено: артрози та інші ураження суглобів, хвороби м'яких тканин, остеопатії і хондропатії
б) з помірними порушеннями функцій
Стаття 62 Включено: набуті деформації та дефекти пальців кисті та стопи S60-69, S90-99, набуті деформації кінцівок Т11, Т13, Т92, Т93, набута плоскостопість М20-М21; фібробластичні порушення М72
б) з помірними порушеннями функцій
Стаття 64 Включено: хвороби хребта
б) з помірними порушеннями функцій
Стаття 75 Включено: травми голови та шиї, їх наслідки
б) з помірними порушеннями функцій
Стаття 76
Включено: травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів
б) з помірними порушеннями функцій
Африка, Латинська Америка і з інших країх за бажанням (язиковий бар'єр більша проблема ніж гроші)
мусорамиполіцією моральної і матеріальної шкоди громадянам за незаконні постанови про порушення (визнані рішеннями суду), а уже потім можна до поліціянтів прислухатися