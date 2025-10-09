Нацполіція пропонує посилити покарання за переправлення людей і продаж зброї

Національна поліція виступає за посилення відповідальності за незаконне переправлення людей через кордон та продаж трофейної зброї й боєприпасів, у тому числі криміналітету.

Про це заявив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, йдеться про суворіші санкції Кримінального кодексу, збільшення розміру застав, а для організаторів злочинних схем - навіть безальтернативне тримання під вартою.

"В умовах війни ми зіткнулися з явищами, які раніше не були такими масштабними. До прикладу, незаконне переправлення людей через державний кордон, торгівля трофейною зброєю чи боєприпасами, зокрема криміналітету. Такі злочини становлять колосальну загрозу для національної безпеки, бо підривають обороноздатність", - зазначив Рубель.

Крім того, він пропонує створити єдину банківську систему для обслуговування оборонних контрактів - від замовника до підрядника. Це дозволить забезпечити прозорість платежів та оплачувати роботу виробника лише після перевірки документів банком, а також своєчасно виявляти завищення чи зловживання.

Ще один напрямок - боротьба з контрабандою, особливо через "буси". За словами Рубеля, ефективним стане обмін онлайн-даними в режимі tax free із сусідніми країнами, щоб жоден товар не проходив без контролю.

