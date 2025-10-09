УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11521 відвідувач онлайн
Новини Переправлення через кордон ухилянтів
544 21

Нацполіція пропонує посилити покарання за переправлення людей і продаж зброї

поліція

Національна поліція виступає за посилення відповідальності за незаконне переправлення людей через кордон та продаж трофейної зброї й боєприпасів, у тому числі криміналітету.

Про це заявив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, йдеться про суворіші санкції Кримінального кодексу, збільшення розміру застав, а для організаторів злочинних схем - навіть безальтернативне тримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух стався у квартирі багатоповерхівки у Києві: є загиблий та поранений. ФОТО (оновлено)

"В умовах війни ми зіткнулися з явищами, які раніше не були такими масштабними. До прикладу, незаконне переправлення людей через державний кордон, торгівля трофейною зброєю чи боєприпасами, зокрема криміналітету. Такі злочини становлять колосальну загрозу для національної безпеки, бо підривають обороноздатність", - зазначив Рубель.

Крім того, він пропонує створити єдину банківську систему для обслуговування оборонних контрактів - від замовника до підрядника. Це дозволить забезпечити прозорість платежів та оплачувати роботу виробника лише після перевірки документів банком, а також своєчасно виявляти завищення чи зловживання.

Ще один напрямок - боротьба з контрабандою, особливо через "буси". За словами Рубеля, ефективним стане обмін онлайн-даними в режимі tax free із сусідніми країнами, щоб жоден товар не проходив без контролю.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

зброя (7777) Нацполіція (15555) ухилянти (1202)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Пропоную нацполіції мобілізуватися до армії у повному складі.
Разом із собою забрати заброньованих держлужбовців.
Виконувати Конституцію.
Набирати наймайнців закордоном, відкрити кордони бо ми не КНДР.
Дозволити громадянам мати зброю для самозахисту себе за домівки.
показати весь коментар
09.10.2025 13:45 Відповісти
+3
Они не умеют воевать (с) Клименка
показати весь коментар
09.10.2025 14:04 Відповісти
+2
Я пропоную, для початку, ввести Закон про виплату мусорами поліцією моральної і матеріальної шкоди громадянам за незаконні постанови про порушення (визнані рішеннями суду), а уже потім можна до поліціянтів прислухатися
показати весь коментар
09.10.2025 14:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пропоную нацполіції мобілізуватися до армії у повному складі.
Разом із собою забрати заброньованих держлужбовців.
Виконувати Конституцію.
Набирати наймайнців закордоном, відкрити кордони бо ми не КНДР.
Дозволити громадянам мати зброю для самозахисту себе за домівки.
показати весь коментар
09.10.2025 13:45 Відповісти
Они не умеют воевать (с) Клименка
показати весь коментар
09.10.2025 14:04 Відповісти
навчать як трактористів і сантехніків навчають
показати весь коментар
09.10.2025 14:54 Відповісти
жити без полицїї? ввоюючей країни? ну нах...
держ службовів так. броняїм не потрібна
а найманці то десь 2500-5000 убитих енотів в добу. гроші Ви заплатите?
показати весь коментар
09.10.2025 14:20 Відповісти
Звідки цифри?
показати весь коментар
09.10.2025 14:33 Відповісти
Знайомий в Іностранном легіоне служив. їм платили менше., але давали чистий паспорт через 5 років.
показати весь коментар
09.10.2025 14:37 Відповісти
набрати нових. Зараз у поліції працюють ті хто пройшов фізийний тест який можна порівняти зі здоров'ям для штурмових дій
показати весь коментар
09.10.2025 14:55 Відповісти
ворог набирає на Кубі, у Африці, та і по всьому світі.
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що отримав 2024 року в Укрпошті заробітну плату з 15%-вою доплатою за роботу з державною таємницею 11,72 млн грн до оподаткування або 970 тис. грн на місяць.
показати весь коментар
09.10.2025 14:58 Відповісти
вони і должни бути здорові
показати весь коментар
09.10.2025 15:01 Відповісти
в нас жінки іноді кажуть що малі з/п от нехай у поліцію ідуть.
показати весь коментар
09.10.2025 15:03 Відповісти
жинкам ів армїю можно зараз
показати весь коментар
09.10.2025 15:11 Відповісти
ї що? без успіху мульонів найманців нема, хоть с баблом у рашці краще. навіть Товстик Кім не має стільки м'яса
показати весь коментар
09.10.2025 15:03 Відповісти
так ніхто не заважає набирати, навчати і отримувати успіх
Чи треба хворих кидати на передову, "ви захистники"
якщо порівняти скільки є витрати на мобілізованого хворого у держави, то краще набирати за гроші, за велики гроші і буде дешевше.
показати весь коментар
09.10.2025 15:06 Відповісти
не знаю, яких хворих? мене ось с 2 групою інвалідності ніхто не кидає. хоть у ТЦК бував ї у22 році і23 і24. может у тіх хворих не усі бумаги є що хвори чи що?
показати весь коментар
09.10.2025 15:09 Відповісти
402 наказ на сайті ВР є там усе описано
були зміни щодо категорії придатності
тепер непридатні - це інваліди або досить наближений до них стан здоров'я
придатні до служби у тилу
придатні повністю до бойових підрозділів.
---
немає розуміння скільки треба людей у тил та також нема порядку демобілізації навіть тих хто у тилу, якщов них немає потреби.

Ці люди не дуже потрібні як робітники у цивільному житті, чо задля чого вони у армії. Які обов'яки вони мають виконувати?

Ось приводжу приклади пунк Б це завжди:
Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони

Стаття 4 б) хронічні вірусні гепатити з помірними порушеннями функцій

Стаття 5 б) хвороба, зумовлена ВІЛ, з імунною субкомпенсацією

Стаття 14 б) помірно виражені стійкі психічні розлади

Стаття 19 б) розумова відсталість легкого ступеня
Стаття 22 б) епілепсія з поодинокими і рідкими (судомними і безсудомними) епілептичними нападами без психічних порушень

Стаття 28 Включено: усі форми глаукоми

б) у розвиненій стадії на одному оці; у початковій стадії одного або обох очей

Стаття 29 Включено: зорові розлади, пов'язані з хворобами м'язів ока, порушенням співдружніх рухів, усі форми косоокості

б) те саме за відсутності диплопії; співдружня косоокість за відсутності бінокулярного зору

Стаття 30

б) короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 6,0 дптр і до 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 3,0 дптр

Стаття 31

б) гострота зору обох очей з корекцією до 0,5; гострота зору одного ока з корекцією вище 0,5 при гостроті зору другого ока з корекцією до 0,2

Стаття 36
б) двобічна тяжка приглухуватість (вирахуване середньоарифметичне значення порогів слуху на частотах 0,5; 1; 2 та 4 кГц за даними порогової тональної аудіометрії знаходиться в межах 65-80 дБ)

Стаття 38 некоронарогенні хвороби серця
б) із серцевою недостатністю I-IIА стадії

Стаття 39
б) гіпертонічна хвороба III стадії без незворотних структурних уражень органів-мішеней; гіпертонічна хвороба II стадії

Стаття 40 ішемічна хвороба серця
б) із серцевою недостатністю IIА стадії

Стаття 61 Включено: артрози та інші ураження суглобів, хвороби м'яких тканин, остеопатії і хондропатії

б) з помірними порушеннями функцій

Стаття 62 Включено: набуті деформації та дефекти пальців кисті та стопи S60-69, S90-99, набуті деформації кінцівок Т11, Т13, Т92, Т93, набута плоскостопість М20-М21; фібробластичні порушення М72
б) з помірними порушеннями функцій

Стаття 64 Включено: хвороби хребта
б) з помірними порушеннями функцій

Стаття 75 Включено: травми голови та шиї, їх наслідки

б) з помірними порушеннями функцій

Стаття 76

Включено: травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів

б) з помірними порушеннями функцій
показати весь коментар
09.10.2025 15:30 Відповісти
Учитайте ще: якщо платити багато найманцям підняти зп до їх левела прийдеться і своїм... а того даже бюджет юса не видержит. ніяк
показати весь коментар
09.10.2025 15:10 Відповісти
порахуйте скільки. в мене получілось не краще
показати весь коментар
09.10.2025 15:28 Відповісти
якщо треба то пропонувати з/п від 2000$ до 8000$ в залежності від часу на "0"
Африка, Латинська Америка і з інших країх за бажанням (язиковий бар'єр більша проблема ніж гроші)
показати весь коментар
09.10.2025 15:33 Відповісти
Я пропоную, для початку, ввести Закон про виплату мусорами поліцією моральної і матеріальної шкоди громадянам за незаконні постанови про порушення (визнані рішеннями суду), а уже потім можна до поліціянтів прислухатися
показати весь коментар
09.10.2025 14:08 Відповісти
штраф 10000 за вживання за кермом, помягшується хабаром в 4000
показати весь коментар
09.10.2025 14:23 Відповісти
збільшити штрафи бо на ремонт у монако не вистачає
показати весь коментар
09.10.2025 14:24 Відповісти
 
 