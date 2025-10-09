Нацполиция предлагает ужесточить наказание за переправку людей и продажу оружия

Национальная полиция выступает за усиление ответственности за незаконную переправку людей через границу и продажу трофейного оружия и боеприпасов, в том числе - криминалитету.

Об этом заявил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

По его словам, речь идет о более строгих санкциях Уголовного кодекса, увеличении размера залогов, а для организаторов преступных схем - даже безальтернативное содержание под стражей.

"В условиях войны мы столкнулись с явлениями, которые раньше не были такими масштабными. К примеру, незаконная переправка людей через государственную границу, торговля трофейным оружием или боеприпасами, в частности криминалитета. Такие преступления представляют колоссальную угрозу для национальной безопасности, потому что подрывают обороноспособность", - отметил Рубель.

Кроме того, он предлагает создать единую банковскую систему для обслуживания оборонных контрактов - от заказчика до подрядчика. Это позволит обеспечить прозрачность платежей и оплачивать работу производителя только после проверки документов банком, а также своевременно выявлять завышение или злоупотребления.

Еще одно направление - борьба с контрабандой, особенно через "бусы". По словам Рубеля, эффективным станет обмен онлайн-данными в режиме tax free с соседними странами, чтобы ни один товар не проходил без контроля.

