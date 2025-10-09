Нацполиция предлагает ужесточить наказание за переправку людей и продажу оружия
Национальная полиция выступает за усиление ответственности за незаконную переправку людей через границу и продажу трофейного оружия и боеприпасов, в том числе - криминалитету.
Об этом заявил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".
По его словам, речь идет о более строгих санкциях Уголовного кодекса, увеличении размера залогов, а для организаторов преступных схем - даже безальтернативное содержание под стражей.
"В условиях войны мы столкнулись с явлениями, которые раньше не были такими масштабными. К примеру, незаконная переправка людей через государственную границу, торговля трофейным оружием или боеприпасами, в частности криминалитета. Такие преступления представляют колоссальную угрозу для национальной безопасности, потому что подрывают обороноспособность", - отметил Рубель.
Кроме того, он предлагает создать единую банковскую систему для обслуживания оборонных контрактов - от заказчика до подрядчика. Это позволит обеспечить прозрачность платежей и оплачивать работу производителя только после проверки документов банком, а также своевременно выявлять завышение или злоупотребления.
Еще одно направление - борьба с контрабандой, особенно через "бусы". По словам Рубеля, эффективным станет обмен онлайн-данными в режиме tax free с соседними странами, чтобы ни один товар не проходил без контроля.
Разом із собою забрати заброньованих держлужбовців.
Виконувати Конституцію.
Набирати наймайнців закордоном, відкрити кордони бо ми не КНДР.
Дозволити громадянам мати зброю для самозахисту себе за домівки.