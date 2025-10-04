На Закарпатье будут судить организаторов переправки военнообязанных: разоблачено 17 участников. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуратура передала в суд дела в отношении 17 человек, которые пытались незаконно переправить более 18 мужчин призывного возраста через границу. За услуги они хотели получить более 73 тыс. долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.

В течение текущей недели прокурорами Закарпатья направлены в суд обвинительные акты в отношении 17 человек, которые пытались незаконно организовать и переправить через государственную границу военнообязанных. Общая сумма неправомерных выгод, на которые рассчитывали злоумышленники, превышает 73 тысячи долларов США. Благодаря своевременным действиям правоохранителей удалось не допустить побега более 18 мужчин мобилизационного возраста.

Так, в Ужгородском районе будут судить 42-летнего местного жителя и 62-летнего жителя Житомирщины, которые пытались организовать незаконное пересечение границы для двух мужчин призывного возраста за 7,6 тысячи долларов США. Они подвезли граждан к окраине города Ужгорода, откуда те должны были двигаться в сторону Словакии, однако в 700 метрах от границы обоих задержали пограничники.

Завершено расследование в отношении четвертого сообщника в схеме, которую наладили двое работников железной дороги в Ужгородском районе. Этот человек с марта 2025 года находился в розыске, однако был разоблачен правоохранителями. Следствием установлено, что сотрудники железной дороги - отец, который работал проводником и в личном купе доставлял уклонистов на Закарпатье, и его сын вместе с другими сообщниками - перевозили мужчин ближе к границе и предоставляли консультации и координаты для ее пересечения. В целом они получали по 9 тысяч долларов за каждого беглеца. Обвинительные акты в отношении всех четырех причастных к этой схеме уже переданы в суд.

На Раховщине завершено расследование в отношении двух закарпатцев, которые организовали перемещение четырех граждан Украины - жителей Ивано-Франковской и Киевской областей в возрасте от 30 до 51 года - с целью их дальнейшего незаконного пересечения государственной границы с Румынией. За предоставление таких услуг они должны были получить от 2 до 8 тысяч долларов США. Мужчин задержали в горном урочище села Богдан Раховского района.

