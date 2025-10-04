РУС
На Закарпатье будут судить организаторов переправки военнообязанных: разоблачено 17 участников. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуратура передала в суд дела в отношении 17 человек, которые пытались незаконно переправить более 18 мужчин призывного возраста через границу. За услуги они хотели получить более 73 тыс. долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.

В течение текущей недели прокурорами Закарпатья направлены в суд обвинительные акты в отношении 17 человек, которые пытались незаконно организовать и переправить через государственную границу военнообязанных. Общая сумма неправомерных выгод, на которые рассчитывали злоумышленники, превышает 73 тысячи долларов США. Благодаря своевременным действиям правоохранителей удалось не допустить побега более 18 мужчин мобилизационного возраста.

Так, в Ужгородском районе будут судить 42-летнего местного жителя и 62-летнего жителя Житомирщины, которые пытались организовать незаконное пересечение границы для двух мужчин призывного возраста за 7,6 тысячи долларов США. Они подвезли граждан к окраине города Ужгорода, откуда те должны были двигаться в сторону Словакии, однако в 700 метрах от границы обоих задержали пограничники.

Завершено расследование в отношении четвертого сообщника в схеме, которую наладили двое работников железной дороги в Ужгородском районе. Этот человек с марта 2025 года находился в розыске, однако был разоблачен правоохранителями. Следствием установлено, что сотрудники железной дороги - отец, который работал проводником и в личном купе доставлял уклонистов на Закарпатье, и его сын вместе с другими сообщниками - перевозили мужчин ближе к границе и предоставляли консультации и координаты для ее пересечения. В целом они получали по 9 тысяч долларов за каждого беглеца. Обвинительные акты в отношении всех четырех причастных к этой схеме уже переданы в суд.

На Раховщине завершено расследование в отношении двух закарпатцев, которые организовали перемещение четырех граждан Украины - жителей Ивано-Франковской и Киевской областей в возрасте от 30 до 51 года - с целью их дальнейшего незаконного пересечения государственной границы с Румынией. За предоставление таких услуг они должны были получить от 2 до 8 тысяч долларов США. Мужчин задержали в горном урочище села Богдан Раховского района.

Переселення народів
04.10.2025 09:47 Ответить
Всього за 4 к з тіла?Демпінгом займалися.За демпімг і сядуть
04.10.2025 09:47 Ответить
Усі пристаркувата організатори, якісь «інваліди військовозобов'язані», що упродовж 4 років, їх навіть на медкомісію не викликали місцеві органи влади???
Невже оті «листи» мали, з гру МОУ або від опу мененгерів???
Головам Територіальних громад, долю % давали, бо всі знали про цих парубків????
04.10.2025 09:51 Ответить
І ніхто ні про що даже не здогадувався, аж раптом із нічого такий конфуз ??? Щось тут не так, не договорює автор, стопудово кривить душею. Тоді для чого ця статейка, невже щось створити видимість бурхливої діяльності. А хто тут "Зицпредседатель Фунт", кому не пофортило, хто витянув мічену карту. А попереджали, що ... .
04.10.2025 10:00 Ответить
Так я знаю одного такого мега організатора. Він організував виїзд тисяч військовозабов'язаних від 18 до 24 років
04.10.2025 10:19 Ответить
Які ж ми лохі були коли переводили циґанів з полска до дойчланду усіоґо за 300 марок з ґолови, життя не вдалося.
04.10.2025 10:39 Ответить
 
 